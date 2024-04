Dopo ‘Tokyo’‐ che ha raggiunto la prima posizione nelle radio – Gaia torna con il singolo ‘Dea saffica’. Dal 12 aprile.

Arriva in radio e digitale venerdì 12 aprile Dea saffica (Sony Music Italy/Columbia Records), il nuovo singolo di Gaia – pre-save e pre-add –, scritto dalla stessa artista e prodotto da Bias. La traccia nasce per celebrare le donne e, fin dal titolo, vuole essere un’ode all’universo femminile.

A supportare il messaggio di Gaia, un sound forte e tagliente dalle melodie ipnotiche, a raccontare gli opposti che coesistono nella Donna, esaltata dalla cantautrice in quanto creatura poeticamente contrastante e perfetta.

In Dea saffica valori come l’amore, la sorellanza, la rabbia, la fertilità e il piacere sono centrali, insieme alla creatività e capacità di rinascere attraverso l’apertura all’Universo. Non a caso, Gaia canta “se ti apri all’Universo, Lei ti risponde”, sottolineando l’attitudine unica della Donna. Che sa custodire, curare e cambiare, senza giudicare.

LEGGI ANCHE: — La Sad: «Odio trasformato in rivalsa»

Insieme al brano, venerdì 12 aprile alle 14 esce anche il videoclip ufficiale, nel quale l’artista guida lo spettatore in un mondo fatto di sorellanza, rituali e connessione con la natura. Circondata da sette ninfe, la cantautrice vuole mandare un messaggio forte e attuale: l’unione tra donne rende invincibili e la capacità di essere resilienti, racchiudere in sé forza e fragilità allo stesso tempo è proprio ciò che le rende uniche.



Dea saffica segue il successo di Tokyo, brano che ha raggounto il l 1° posto in radio, e le esibizioni in apertura al tour di Elodie.

Foto di Stella Asia Consonni da Ufficio Stampa