L’occasione per suonare il nuovo singolo ‘Easy On My Heart’ è più che speciale: Gabry Ponte è salito in consolle al Gran Premio di Monza.

È il dj italiano più ascoltato al mondo su Spotify ma quella di Gabry Ponte è stata una domenica tutta italiana. In occasione del Gran Premio di Monza, che si è corso il 3 settembre, il producer è infatti salito alla consolle per suonare il nuovo singolo Easy On My Heart (Warner Music Italia), disponibile dallo scorso venerdì 1 settembre. Il brano rielabora il grande successo Everytime We Touch, caratterizzato da un drop incalzante e da una produzione entusiasmante che mette in risalto la potente melodia.

Foto da Ufficio Stampa

La release segue il successo della club track One By One, uscita a fine maggio, che ha accumulato oltre 6.5 milioni di stream. Numeri che si aggiungono a quelli maturati da Gabry Ponte nel corso della carriera grazie alle hit che hanno conquistato intere generazioni totalizzando oltre 3 miliardi di stream globali. Con oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2dischididiamante, 39 dischi diplatinoe22 oro.

LEGGI ANCHE: — WOMEX 2023: c’è anche l’italiana Magalí Berardo tra i 7 Samurai

Gabry Ponte si prepara ora a festeggiare i suoi 25 anni di carriera con tre eventi che si preannunciano memorabili:

27 gennaio 2024 al Mediolanum Forum di Milano (sold out)

(sold out) 2 marzo 2024 a Torino

15 giugno 2024 al Rock In Roma

Gabry Ponte ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, con scenografie, effetti speciali e visual che nessun DJ italiano ha mai proposto prima d’ora.

Foto da Ufficio Stampa