Venerdì 7 giugno arriva sulle piattaforme ‘Notte cattiva’, il duetto di Fred De Palma e Guè per l’estate 2024 tra afrobeat, pop e reggaeton.

Se un nome mancava ancora all’appello dei singoli estivo questo era senza dubbio quello di Fred De Palma. Ma possiamo stare sereni, arriva anche lui. E in compagnia, come nelle migliori occasioni. L’artista annuncia, infatti, l’uscita di Notte cattiva (Warner Music Italy), il nuovo singolo che vede l’artista che ha portato la latin music in Italia insieme al king del rap italiano, Guè. Prodotto da Prodotto da Takagi e Ketra, il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 7 giugno.

Cover da Ufficio Stampa

Sound afrobeat, influenze pop e reggaeton sostengono il testo scritto dai due artisti insieme a Paolo Antonacci. Nella traccia, il racconto di una notte di eccessi e tentazioni, dove il desiderio e la passione diventano protagonisti assoluti. Il brano cattura l’energia elettrizzante di una notte fuori dal comune, dove tutto può succedere e le emozioni si accendono al massimo.

Dopo la partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con Il cielo non ci vuole, Fred De Palma accende l’estate insieme a Guè promettendo di farci ballare anche nelle notti più calde. Tra i più grandi successi dell’artista si annoverano la tripla certificazione platino del singolo D’estate non vale feat. Ana Mena (oltre 109 milioni di stream e 235 milioni di views) e i 7 dischi di platino di Una volta ancora, sempre in collaborazione con l’artista spagnola, che conta 176 milioni di stream e 290 milioni di views. Segue, la versione spagnola Se iluminaba, brano con cui l’artista diventa il cantante italiano ad aver venduto più copie di un singolo in un Paese straniero (5 dischi di platino in Spagna).

Immagini da Ufficio Stampa