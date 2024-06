Dopo aver tappezzato le città italiane con i manifesti-cruciverba, Colapesce Dimartino pubblicano il nuovo singolo e si preparano al tour estivo.

Per annunciare l’uscita del singolo per l’estate 2024, Colapesce Dimartino sono ricorsi a uno dei simboli di stagione per eccellenza. Il cruciverba. Così, dopo aver tappezzato a sorpresa i muri delle principali città italiane con mega manifesti dell’intramontabile gioco da ombrellone, il duo ci porta dritti all’estate fatta di “belle minchiate e canzoni già usate” come cantano nel brano Innamorarsi perdutamente non è mai un affare, da venerdì 7 giugno.

Il brano, dalle atmosfere acustiche ed estive, è scritto da Lorenzo e Antonio, che raccontano la stagione dei ritorni a casa, dopo che hai fatto tardi al mare e non ti sei neanche cambiato il costume. La stagione degli amori che nascono e finiscono dal tramonto all’alba.

Dopo il successo del concerto al Mi Ami Festival, da giugno Colapesce Dimartino saranno sui palchi dei più importanti festival italiani con il nuovo tour Lux Eterna Beach Estate 2024, organizzato da Vivo Concerti.

Queste le prossime date:

12 giugno – Moncalieri (TO), RITMIKA FESTIVAL Palaexpo

I biglietti per il tour di Colapesce Dimartino sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.