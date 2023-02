FIAT131, tra ‘Pupille’ e ‘Disordine’: «Due brani, una sensazione precisa»

Reduce dalla partecipazione a Sanremo Giovani, FIAT131 ci racconta il suo ultimo singolo ‘Disordine’ con Serena Brancale che segue il precedente ‘Pupille’.

Si intitola Disordine l’ultimo singolo di FIAT131 che, dopo la vittoria ad Area Sanremo e la partecipazione a Sanremo Giovani, si fa ora ascoltare con un pezzo struggente. Scritto e cantato con Serena Brancale, il brano è il racconto di quella malinconia solitaria che accompagna la perdita di una persona cara. “È un brano malinconico che rappresenta la sensazione che si prova quando si perde qualcuno e ci si rende conto di quanto fosse importante”, spiega l’artista.

Cover da Ufficio Stampa P&D

A disegnare questa condizione, ci sono immagini dettagliate. “C’è lo spazzolino da denti che si sente solo. O l’armadio che si sente vuoto perché non ci sono più i vestiti della persona al nostro fianco sino a pochi minuti prima. La collaborazione con Serena Brancale è nata in maniera naturale: in un giorno lei mi ha fatto avere la sua parte scritta e cantata. Sono felice perché ci tenevo tantissimo”.

“Non sono mai riuscita a confidarmi così apertamente con un amico – aggiunge Serena– Con Alfredo (FIAT131) è successo e mi sono sentita a casa. Per scrivere questo disordine ci siamo ascoltati, abbiamo messo a nudo le nostre paure e quello che sento ogni volta che ascolto il nostro brano è il suo abbraccio. L’abbraccio di un fratello a cui poter dire tutto”.

Disordine segue l’uscita di Pupille con il quale FIAT131 si è esibito in prima serata su Rai1. “È un brano romantico, una dedica d’amore a cui tengo tantissimo, rappresenta uno stato d’animo preciso”, racconta FIAT131 in merito alla traccia. “È quella voglia di rispecchiarsi negli occhi di chi si ama quando una relazione è circondata da incomprensioni. La necessità di riaccendere la fiammella che in una coppia a volte si spegne”.

Il brano ha raggiunto la Top 5 della classifica EarOne dei brani indipendenti più trasmessi in radio, la Top 20 della classifica EarOne dei brani italiani più trasmessi dalle radio e la Top 50 della classifica generale di EarOne.

Foto di Giampiero Gratta da Ufficio Stampa P&D