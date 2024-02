Negli ultimi giorni Enrico Nigiotti è intervenuto sui social per spiegare le ragioni che hanno portato YouTube a rimuovere il videoclip del suo singolo.

Uscito il 3 novembre 2023, ninnananna è il singolo più recente pubblicato dal cantautore livornese Enrico Nigiotti. Un brano a cui l’artista ha dichiarato di essere particolarmente legato dal momento che racconta il più grande cambiamento della sua vita, ovvero la nascita dei suoi figli. Ma la traccia ha inaugurato anche una nuova stagione artistica che è stata accompagnata dai primi appuntamenti live nell’autunno scorso.

A circa tra mesi di distanza dalla release, YouTube ha rimosso il videoclip ufficiale di ninnananna per questioni di policy. “Ci sono 5 secondi di video del mio primo bagnetto… e pare che in questi 5 secondi ci sia un frame del mio pisellino sott’acqua”. Così Nigiotti in video social per commentare l’accaduto. Il videoclip, infatti, era composto da una sequenza di filmati amatoriali di repertorio, in cui vengono ritratti lo stesso Nigiotti e la sua compagna da bambini, oltre che i figli neonati della coppia.

A causare la rimozione del videoclip la scena del primo bagnetto dello stesso Enrico Nigiotti, della durata di pochi istanti. “Per quanto io sia totalmente d’accordo con le policy che vietano di mostrare le parti intime dei minori (mai avrei permesso che si vedessero i miei figli nudi) – prosegue – né io né nessuno altro aveva mai fatto caso al fatto che in questa scena si vedessero le mie parti intime. Ma a quanto pare la cosa va contro le linee guida”.

In attesa della nuova versione del videoclip che YouTube dovrebbe ricaricare entro breve, Nigiotti si prepara all’Unplugged 2024 Club Tour, al via a maggio. Dopo il successo delle tre anteprime esclusive di Roma, Milano e Firenze, il cantautore tornerà dal vivo nei club italiani. “Era partita come una piccola parentesi a dicembre ma visto quanto è andata bene ho deciso di farlo diventare un tour vero e proprio”, spiega sull’idea di portare lo spettacolo unplugged in tour.

Foto da Ufficio Stampa

“Per me è la prima volta nei club, ho deciso di portare l’unplugged in questi posti perché credo sia l’ambiente più giusto per abbracciare la bellissima intimità che si crea con questo tipo di spettacolo. Voglio essere quanto più vicino possibile a chi viene ad ascoltarmi, e penso di poter ottenere questo risultato proprio nei club, dove, a differenza dei teatri, che sono posti che amo e in cui ho sempre suonato finora, puoi sentire addosso il respiro del pubblico”.

Sul palco dell’Unplugged 2024 Club Tour una formazione essenziale in trio in cui, insieme a Enrico, suoneranno Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere. Questo il calendario completo

2maggio – Roma , Largo Venue

, Largo Venue 7 maggio – Bologna , Locomotiv Club

, Locomotiv Club 9 maggio – Torino , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 10 maggio – Padova , Hall

, Hall 14 maggio – Milano , Santeria Toscana 31

, Santeria Toscana 31 17 maggio – Livorno , The Cage

, The Cage 24 maggio – Firenze, Viper Club

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Foto da Ufficio Stampa