Dotan ci racconta il video di ‘Diamonds In My Chest’, il nuovo singolo: un viaggio on the road in California.

Si intitola Diamonds In My Chest il nuovo singolo del cantautore Dotan, che arriva dopo il successo di Numb, No Words, There Will Be A Way e Mercy. Un brano neo-folk, che anticipa il nuovo album in arrivo nel 2024 e che parla del valore dell’accettazione di sé. Il video è estremamente simbolico e riassume le emozioni e i concetti-chiave della canzone. «Siamo partiti per un grande viaggio on the road in California. – ci racconta Dotan in esclusiva – Eravamo in pochissimi e l’idea era di rappresentare la sensazione di essere in un viaggio on the road infinito ricco di emozioni».

Con Dotan, nel video, due bravissime attrici e amiche del cantautore: Katie Leclerc e Vanessa Marano. «Ho avuto l’onore di lavorare con due delle mie migliori amiche, Katie Leclerc e Vanessa Marano, che sono attrici fenomenali e non so come hanno accettato di lavorare con me a questo progetto», dice Dotan. Un video simbolico, dicevamo. «Soprattutto con le emozioni e la recitazione. – aggiunge il cantautore – Katie e Vanessa interpretano due persone che si amano e condividono una grande sinergia. Iniziano questo viaggio on the road con me e, nello stesso tempo, visitiamo gli stessi posti e proviamo le stesse emozioni. Alla fine, però, sia io che Vanessa ci immergiamo nel lago e scompariamo. È meglio se vedete il video, però!».

Una scomparsa che, per Dotan, rappresenta a pieno il senso stesso del singolo Diamonds In My Chest. «È una metafora di come ci si dimentica del passato e si entra in un nuovo capitolo della vita. – ci spiega l’artista – Perché la storia raccontata da Diamonds In My Chest è su come si possa accettare completamente se stessi, ma anche su come dire addio a qualcosa che c’è stato, lasciandoselo alle spalle».

Il video è diretto da Gus Black, mentre l’executive producer è Kelly Norris Sarno. Prodotto da Jason Marrs, ha per protagoniste le attrici Katie LeClerc e Vanessa Marano. DP Gus Black, Primo AC Jorge Olortegui, Production support Sean Jacobson.