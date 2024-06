Con ‘La mia terra’, Diodato vince il Nastro d’Argento 2024 per la miglior canzone originale. Dal 28 giugno il nuovo singolo per l’estate.

Dopo il David di Donatello, La mia terra di Diodato si aggiudica anche il Nastro d’Argento 2024 come miglior canzone originale. Il brano, dal film Palazzina Laf diretto da Michele Riondino, guadagna così il riconoscimento già raggiunto da Che vita meravigliosa (David di Donatello e Nastro d’Argento nel 2020). La mia terra, poi, ha vinto il Ciak d’Oroper la categoria Miglior canzone originale e il Premio Amnesty International Italia 2024.

Al momento, inoltre, l’artista è tra i finalisti per le Targhe Tenco 2024 nella cinquina per la categoria miglior canzone singola sempre con La mia terra. Nel brano, la celebrazione della resilienza e della determinazione del popolo di Taranto tra le luci e le ombre di una città in lotta per un futuro migliore.

Cover da Ufficio Stampa

“Sono felicissimo per questo riconoscimento così prestigioso, felicissimo che a riceverlo sia un brano come La mia terra, per tutto ciò che rappresenta e significa per me”, commenta Diodato. “E sono ovviamente felicissimo per tutti i meritati premi che sta ricevendo Palazzina Laf, questa coraggiosa opera prima di Michele. È bello pensare che un lavoro fatto con passione, determinazione, urgenza e amore possa essere riconosciuto e amato da così tante persone”.

E mentre prosegue il tour estivo al via al Tempio di Venere che segue il successo di live in Brasile, Diodato annuncia la pubblicazione del nuovo singolo Molto amore, prodotto da Tommaso Colliva. In uscita venerdì 28 giugno, la canzone è accompagnata dal videoclip ufficiale registrato proprio durante il recente viaggio oltreoceano.

Diodato sarà live in estate secondo il seguente calendario:

07 luglio – Isola di Panarea (ME), Eolie Music Fest

(ME), Eolie Music Fest 11 luglio – Lugano (CH), Estival Jazz Long lake Festival (Parco Ciani)

(CH), Estival Jazz Long lake Festival (Parco Ciani) 20 luglio – Chies d’Alpago (BL), Dolomiti Arena Festival (Pian Formosa)

(BL), Dolomiti Arena Festival (Pian Formosa) 28 luglio – Alghero (SS), A special Night

(SS), A special Night 29 luglio – Alghero (SS), Lo quarter, Abbabula Festival

(SS), Lo quarter, Abbabula Festival 04 agosto – Agliasco – Paesana (CN), Suoni delle Terre del Monviso

Per info sui biglietti consultare il sito: https://www.magellanoconcerti.it/tour/132/diodato-ho-acceso-un-fuoco-estate-24.

In autunno, poi, il cantautore sarà in tour nei principali teatri italiani, qui il calendario.

Foto di Alessio Albi da Ufficio Stampa