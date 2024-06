Il concerto presso il suggestivo Tempio di Venere a Roma dà il via al tour estivo di Diodato, sette concerti in location d’eccezione.

È cominciato da Roma, presso il Tempio di Venere – uno dei luoghi più belli e suggestivi al mondo –, il tour estivo di Diodato che durante le prossime settimane si esibirà in una serie di appuntamenti speciali in location suggestive.Reduce dall’ottima accoglienza delle date live in Brasile, l’artista ha infatti in calendario alcuni live con cui portare sul palco anche i brani del recente album ‘Ho acceso un fuoco’.

Dopo Roma, dove ha debuttato il 19 giugno, Diodato è atteso all’Isola di Panarea per l’Eolie Music Fest), quindi a Lugano e a Chies D’Alpago. Doppietta, poi, ad Alghero e infine appuntamento ad Agliasco – Paesana.

Il cantautore prosegue così un anno importante, cominciato con la partecipazione al Festival di Sanremo e continuato con un David di Donatello per la miglior canzone originale con La mia terra dal film ‘Palazzina Laf’ di Michele Riondino. Per Diodato questo è il secondo David in carriera, il primo vinto nel 2020 con Che vita meravigliosa – colonna sonora del film ‘La dea fortuna’ di Ferzan Ozpetek – sempre per la categoria miglior canzone originale.

Diodato sarà live in estate secondo il seguente calendario:

07 luglio – Isola di Panarea (ME), Eolie Music Fest

(ME), Eolie Music Fest 11 luglio – Lugano (CH), Estival Jazz Long lake Festival (Parco Ciani)

(CH), Estival Jazz Long lake Festival (Parco Ciani) 20 luglio – Chies d’Alpago (BL), Dolomiti Arena Festival (Pian Formosa)

(BL), Dolomiti Arena Festival (Pian Formosa) 28 luglio – Alghero (SS), A special Night

(SS), A special Night 29 luglio – Alghero (SS), Lo quarter, Abbabula Festival

(SS), Lo quarter, Abbabula Festival 04 agosto – Agliasco – Paesana (CN), Suoni delle Terre del Monviso

In autunno, poi, il cantautore sarà in tour nei principali teatri italiani, qui il calendario.

