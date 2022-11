‘Se mi vuoi’, il brano inedito di Diodato dalla colonna sonora del nuovo ‘Diabolik’

Nuovo inedito per Diodato, che il 18 novembre torna con ‘Se mi vuoi’ scritto per la colonna sonora di ‘Diabolik – Ginko all’attacco!’.

Si rinnova il connubio di Diodato con il mondo del cinema, per il quale torna a firmare un inedito per una colonna sonora. Esce, infatti, il 18 novembre Se mi vuoi, brano scritto per Diabolik – Ginko all’attacco!, pellicola diretta dai Manetti Bros. nelle sale dal 17 novembre. La traccia è disponibile dal 18 novembre e fa parte della soundtrack edita da Edizioni Curci e Creuza e su etichetta Carosello Records.

Il cantautore consolida, così, il legame con la cinematografia, dopo il successo di Che vita meravigliosa. Reduce dal tour in Europa e negli Stati Uniti, Diodato ha annunciato la release con una breve clip video social. Nelle immagini, il cantautore si mostra intento a sfogliare le pagine di un libro. Volume che si rivela essere proprio un numero di Diabolik. Con tre album di inediti all’attivo e il ruolo di Direttore Artistico dell’Uno Maggio Taranto, Antonio si conferma tra gli artisti più premiati apprezzati della scena italiana.

Tra i riconoscimenti più prestigiosi, il primo posto al Festival di Sanremo 2020 con Fai Rumore (triplo disco di Platino) e il Telegatto come “Musicista dell’anno” nel 2020. E ancora, il Premio Lunezia, il David di Donatello, i Nastri d’Argento e il Ciak d’oro del pubblico. Tutti con il brano Che vita meravigliosa come “Migliore canzone originale”.

Il film

Diabolik – Ginko all’attacco! è il nuovo titolo diretto dai Manetti bros., tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani. A indossare la maschera del Re del Terrore è l’attore internazionale Giacomo Gianniotti, al suo fianco Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandrea (Ginko) e Monica Bellucci (Altea). La produzione è di Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin. Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission. Distribuito da 01 Distribution.

