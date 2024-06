Su Funweek, in anteprima, le immagini di backstage dal videoclip del nuovo singolo di Darin, ‘Moonlight’.

Già disponibile sulle piattaforme digitali, Moonlight è il nuovo singolo di Darin di cui Funweek vi mostra in anteprima le immagini di backstage. Artista svedese che ha conquistato l’Europa, Darin ha raggiunto la popolarità in Italia stato con il singolo Can’t Stay Away (in vetta ai brani internazionali più trasmessi) diventando l’artista indipendente più suonato dalle nostre emittenti con Superstar, in classifica Earone per un anno consecutivo.

Cover da Ufficio Stampa

Ora tocca a Moonlight di cui Darin racconta: “significa appoggiarsi al proprio lato oscuro, e non sempre intenzionalmente. Riguarda quella compulsione, quella parte di te che prende il sopravvento senza il tuo controllo, quando colpisce la luce della luna”. Con la nuova traccia l’artista pop svedese punta a conquistare di nuovo le platee italiane nelle settimane più calde dell’anno.

L’artista pop maschile di maggior successo della Scandinavia ha alle spalle collaborazioni illustri con autori che firmano, tra gli altri, brani di Lewis Capaldi, Calvin Harris, Christina Aguilera, Robbie Williams. E anche la produzione è sempre di altissimo livello grazie a Stuart Price, che ha in rubrica i numeri di Dua Lipa, The Killers, Madonna.

I segreti del successo, se esistono non si dicono, perché come una formula magica vanno custoditi gelosamente. Ma il pop è un passe-partout che apre anche i cuori più ermetici.

Il video backstage in anteprima

Immagini da Ufficio Stampa