Si intitola ‘New Trying Outs’ l’album di debutto di Kayma di cui Funweek vi mostra il making of della titletrack. Le immagini.

È ‘New Trying Outs’ (X-Energy) l’album di debutto dell’artista israeliano Kayma (vero nome Ori Toledano), ovvero ‘Esistenza’. Non scelto non a caso, come non casuale è anche il titolo dell’album, traducibile come ‘provare un cambiamento’, ‘ricerca di qualcosa di nuovo’. Nato come autore di canzoni destinate a diventare colonne sonore di celebri spot televisivi, Kayma prende ora la decisione di metterci la faccia.

Cover da Ufficio Stampa

Dopo i singoli di successo Learn To Say No (#1 Shazam Discovery, Top 3 Spotify Viral, Top 20 EarOne) e Bad Blood (#1 Airplay Indie Radio & TV, Top 30 Shazam), l’artista pubblica il primo disco sulla cui copertina si mostra nudo e a cavallo di un pavone. Le intenzioni di Kayma sono chiarissime in ‘New Trying Outs’: sorprendere senza prendersi troppo sul serio. L’idea di indossare nuove esperienze e un nuovo abito come un nuovo stile di vita trova nella nudità della copertina una ironia sagace che non appartiene esclusivamente al singolo di apertura Bunny.

La stessa titletrack – di cui Funweek vi mostra il making of – è un’esplosione di entusiasmo e ottimismo, come medicina antistress per l’anima. Attenzione però al fraintendimento. Spessore, introspezione e meditazione dallo spirito folk qui nel disco di esordio di Kayma non mancano.

