Per Cricca, ‘Sbagliato’ è una ripartenza: «Esisto anche fuori da ‘Amici’» ci confessa l’artista nell’intervista.

Si intitola Sbagliato (Columbia Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Cricca. Un singolo che per il cantante – che ha partecipato a Amici 22 – rappresenta in tutto e per tutto un nuovo inizio. Su Instagram, a proposito della canzone, Cricca aveva scritto che «è stata tanto in laboratorio, in lavorazione. La mia vita è cambiata e quindi anche questa canzone».

«Ho scritto Sbagliato un paio di anni fa. – ci dice Cricca – Abbiamo iniziato a scrivere il pezzo ed era una ballad lenta, molto intensa. Poi nella mia vita sono successe diverse cose, c’è stato Amici e evoluzioni di varia natura, ma ero molto affezionato al pezzo. Tirando le somme a fine estate ho pensato di riprendere quel brano, lo abbiamo modificato e restaurato. Lo abbiamo cambiato per renderlo più in linea con le sonorità di oggi. Come scrivo nel post, inoltre, il brano è cambiato perché Giovanni è cambiato. Andava bene anche prima, ma le esperienze sono diverse e il brano è cambiato con me».

In Sbagliato Cricca racconta di una relazione a distanza, con chiari riferimenti – sia nel testo che nel visual video – al brano Pop Porno de Il Genio. «Il riferimento a Pop Porno mi è stato consigliato da Sony. – spiega – Discutevamo e a un certo punto mi hanno consigliato di citare un brano iconico. Pop Porno è una canzone misteriosa, ti puoi fare il tuo viaggio ed è intercambiabile perché puoi inserire in quella frase il titolo di qualsiasi canzone».

Cricca, un nuovo inizio

Sempre sui social, parlando di Sbagliato, Cricca sottolinea come sia «l’inizio di qualcosa di nuovo». «Amici è un’esperienza che si è conclusa con un EP che racchiudeva l’anno passato e i brani che avevo fatto sentire nel programma, oltre a canzoni inedite. – ci spiega il cantautore – Molti dicono che sono il cantante di Amici, ma Amici è finito l’anno scorso. Voglio ripartire al di fuori di Amici perché sono un cantante a tutti gli effetti. In questo è una nuova partenza. Aver partecipato ad Amici per me è un vanto, lo sottolineo, ma a livello artistico e creativo voglio darmi un boost e uno sprint. Esisto anche se non sono ad Amici».

Di sicuro, però, a livello creativo non è cambiato nulla, «si sono solo aggiunte persone, produttori e gente da cui posso solo imparare. – dice Cricca – La scintilla è sempre quella: si vive e alcune cose ti segnano, altre cose devi sfogarle e così nascono le canzoni». Eppure, l’artista non nasconde di sentirsi spesso non all’altezza: «Credo capiti a tutti – confessa – e io in particolare mi sento molto fragile. È un mondo nuovo in cui sono stato catapultato. A volte dubito di me, anche se i risultati sono tanti. È un bel mix di emozioni dettate anche dall’adolescenza, i problemi sembrano più grandi. Ci sto lavorando fermandomi, respirando e capendo che va molto bene così. Non sei sbagliato, è solo un momento in cui sei fragile. Non ci puoi fare niente, è inevitabile, l’importante è accorgersene e darsi una pacca sulla spalla ogni tanto».

Del resto, tra le cose positive, Cricca cita i fan che «non mi fanno mai sentire solo ed è una cosa bella»: «Mi dicono che ci sono e alcuni mi hanno anche invitato in una Stationhead per ascoltare il brano». E per il 2024 cosa si augura Cricca? «Io lavoro – ci risponde – e secondo me il lavoro è l’unica arma che puoi avere. Continuo a vivere e scrivere sperando di fare cose belle. Per il 2024 mi auguro di essere felice con quello che faccio, quindi nuova musica e nuove soddisfazioni. Però te le devi andare a prendere».