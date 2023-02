Claude racconta ‘Ladada (Mes Derniers Mots)’: «Un brano da ballare»

Dai Paesi Bassi arriva Claude, che con la sua 'Ladada (Mes Derniers Mots)' sta conquistando l'Europa (e non solo).

Si intitola Ladada (Mes Derniers Mots) il singolo d’esordio di Claude, giovane artista olandese di origini congolesi. Lanciatissimo in patria – anche per la partecipazione nel 2019 a The Voice Kids – Claude ama giocare con le contaminazioni linguistiche allo stesso modo in cui fa con quelle musicali.

Più nello specifico, Ladada (Mes Derniers Mots) è nata con la collaborazione di Arno Krabman e Joren van der Voort che si sono occupati della produzione. «Con Arno e Joren abbiamo scritto questo brano. – ci dice Claude – Potete ballarlo o semplicemente sentirlo e lasciare che pervada le vostre sensazioni. Il messaggio del brano è che la vita a volte può essere difficile, ma godetevi la vita senza pensare al passato».

Una ricetta assolutamente vincente, considerando che in patria la canzone ha già ottenuto il disco di Platino e la vetta della classifica per sei settimane. «Al momento sto trascorrendo tanto tempo in studio – ci dice ancora Claude – per lavorare a più canzoni con Arno e Joren. Quindi ci saranno più uscite. E anche tanti festival questa estate!». Il successo di Claude, del resto, si sta spostando a livello internazionale. In Francia la canzone è stata immediatamente aggiunta alla playlist di NRJ Radio, che è la più grande stazione del paese con sei milioni di ascoltatori giornalieri. Sta andando bene anche in Belgio (è stato aggiunto alla playlist di MNM Radio tra le altre stazioni), in Germania, Austria e Svizzera. Ora approda nel nostro Paese.