È tempo di BTS Festa: quest’anno i BTS – per i 10 anni – regalano ai fan il brano ‘Take Two’, in uscita il 9 giugno.

I BTS pubblicano sulle piattaforme digitali il nuovo singolo Take Two per festeggiare i 10 anni dalla nascita della band. Il brano – disponibile dal 9 giugno – vede la partecipazione di tutti e sette i membri dei BTS e trasmette il messaggio d’amore di ciascuno di loro per gli ARMY, i loro fedelissimi fan in tutto il mondo. Un regalo speciale per ringraziare tutti quanti del supporto in questo decennio costellato di successi incredibili, hit dopo hit, sold-out dopo sold-out negli stadi di tutto il mondo.

I BTS esprimono anche il desiderio nostalgico, all’interno del brano, di poter presto rincontrare i loro fan. Take Two è stata registrata dai componenti del settetto prima di cominciare il servizio militare, un modo per esprimere la loro gratitudine verso tutte le persone che li hanno sempre seguiti. Ogni anno, i BTS celebrano il loro anniversario (13 giugno 2013, data di formazione del gruppo) con nuovi contenuti e sorprese per i fan attraverso la BTS FESTA. Anche quest’anno non mancheranno iniziative e promozioni speciali per i 10 anni del gruppo. Per scoprirne di più, visitare il sito web ufficiale.

Fin dal loro debutto nel 2013, i BTS sono il gruppo sudcoreano con il maggior numero di copie vendute nella storia della musica: ben 32 milioni con i loro album. Nella loro carriera, hanno piazzato 5 singoli alla prima posizione della classifica americana Billboard Hot 100: Dynamite, Savage Love, Life Goes On, Permission to Dance e Butter.