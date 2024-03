La stella di Billie Eilish splende, per la seconda volta, alla notte degli Oscar: sua (e del fratello) la statuetta per la Miglior Canzone Originale.

Dopo aver conquistato il Grammy Award, Billie Eilish e FINNEAS si aggiudicano il loro secondo Premio Oscar con What Was I Made For?. Il brano, infatti, si è imposto sulla rosa dei finalisti alla cerimonia degli Academy Awards nella categoria “Miglior Canzone Originale”. Battuto, dunque, da Oppenheimer come miglior film dell’anno, Barbie diretto da Greta Gerwig ha conquistato con la sua colonna sonora e porta a due le statuette per la Eilish.

Nel 2021, infatti, Billie e FINNEAS si erano già portati a casa il Premio Oscar per la miglior canzone originale (No Time to Die) con la pellicola 007 – No Time To Die. Think I forgot / How to be happy / Something I’m not / But something I can be / Something I wait for / Something I’m made for / Something I’m made for., – canta Billie in What Was I Made For?, che segna anche il ritorno dell’artista al suo stile commovente e ai suoi testi diretti.

La traccia premiata è stata composta specificatamente per il film Barbie, assieme al fratello FINNEAS, che ne ha curato la produzione nel loro studio in casa a Los Angeles. Il singolo intimista e delicato è presente all’interno della pellicola come sottofondo musicale in diverse scene cardine, a sottolineare il messaggio importante del film.

In accompagnamento alla traccia c’è anche un bellissimo videoclip diretto dalla stessa Billie.

