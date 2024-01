Dopo la statuetta vinta per la miglior colonna sonora originale di 007, Billie Eilish è di nuovo candidata agli Oscar.

Billie Eilish conquista una nuova nomination agli Oscar con il suo brano What Was I Made For? nella categoria “Miglior Canzone Originale”. Il brano, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, è tratto dalla colonna sonora del film campione d’incassi Barbie, diretto da Greta Gerwig. Il brano rappresenta una nuova collaborazione di Billie con il mondo del cinema, dopo il Premio Oscar per la “Miglior Canzone Originale” vinto con la pellicola 007 – No Time To Die.

What Was I Made For? è stato composto specificatamente per il film Barbie, assieme al fratello FINNEAS, che ha prodotto la traccia nel loro studio in casa a Los Angeles. Il brano intimista e delicato è presente all’interno della pellicola come sottofondo musicale in diverse scene cardine, a sottolineare il messaggio importante del film.

“Siamo onorati di aver ricevuto la candidatura per What Was I Made For?”, commentano Billie e il fratello Finneas, che hanno composto il brano. “In quanto fan incredibili del film, della musica al suo interno e degli Oscar, essere nominati significa tutto per noi. Siamo grati all’Academy, a tutti i suoi membri e al fatto di essere riconosciuti in mezzo a tanti autori che rispettiamo ed amiamo”.

“La nostra riconoscenza va alla regista del film Greta Gerwig e a Noah Baumbach per la loro visione geniale ed esecuzione”, proseguono. “Al cast e alla crew intera di Barbie, Lucky Chap Entertainment e al team della Warner Bros Pictures. Un ringraziamento anche a Mark Ronson e Andrew Wyatt per aver intessuto la nostra canzone all’interno della struttura e del cuore del film così bene”.

“E un ringraziamento speciale anche a Margot Robbie per la sua incredibile lungimiranza come produttrice e per la sua brillante performance”, concludono. “Ci ha conquistato così profondamente mentre scrivevamo questo brano. Siamo davvero onorati. Grazie”.

