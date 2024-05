Artista da milioni di stream, Anfisa Letyago si prepara ad aprire lo show di Paul Kalkbrenner a Fiera Milano Live e a un’estate nei festival europei.

Anfisa Letyago, producer da milioni di stream, si prepara a un’estate in tour con date in tutta Europa nei maggiori festival. Sarà, infatti, al Distortion a Copenaghen, Awakenings e Loveland ad Amsterdam e Sziget Festival a Budapest. E per i fan italiani, l’appuntamento da segnare è per il 22 giugno quando aprirà il concerto di Paul Kalkbrenner a Fiera Milano Live di Rho (MI).

Foto di Claudia Campoli da Ufficio Stampa

Intanto, è disponibile il nuovo singolo Feelin’ che segna l’inizio di un nuovo capitolo per Anfisa, che introduce l’utilizzo della propria voce nella musica. “Feelin’ segna il mio debutto con Sony, rendendolo davvero speciale. Le parti vocali aggiungono una nuova dimensione, offrendo uno sguardo unico nel mio mondo mistico. Sento che il groove di Feelin’ domina il dance floor mentre il suo ritmo porta con sé un accenno di oscurità, creando un abbraccio quasi trance. I miei testi diretti, Yeh, I know it, what you Feelin riflettono il mio desiderio di una connessione diretta con i miei ascoltatori”.

LEGGI ANCHE: — Eolie Music Fest 2024, tra i primi nomi Diodato, Subsonica e Willie Peyote

Di origine siberiana ma da qualche anno residente a Napoli, Anfisa ha girato il mondo edè tra i talenti emergenti più interessanti dell’attuale scena techno europea. Dopo gli esordi come dj in piccoli club, nel suo curriculum della producer spiccano le collaborazioni con Moby, Carl Cox e Swedish House Mafia.

Ora, l’impegno è quello di portare le sue produzioni a un livello successivo, valorizzando la propria voce e lavorando su uno spettacolo live audiovisivo che unisca arte, musica e natura (non a caso la sua casa si affaccia sul lungomare di Napoli). L’amore per il mare e il mondo acquatico si riflette anche nel sound e nelle melodie sognanti e lucenti.

Immagini da Ufficio Stampa