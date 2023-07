È arrivato anche nelle radio italiane ‘Juramento Eterno de Sal’, il successo dello spagnolo Álvaro De Luna. La nostra intervista.

Dopo il successo incredibile registrato in patria (e non solo), il 5 maggio è arrivato anche nelle radio italiane Juramento Eterno de Sal, il primo brano solista di Álvaro De Luna. Uscita in Spagna nel 2022, la canzone ha sfondato la soglia dei 100 milioni di stream e collezionato in patria ben sette dischi di platino. Álvaro De Luna l’ha presentata in Italia con uno showcase, approfittando anche per godersi e scoprire Milano. «Sono molto felice di essere qui e di iniziare questa relazione con l’Italia. – ci dice subito l’artista – Voglio cantare insieme a voi questa canzone che mi ha reso tanto felice in altri momenti in Spagna. Ora ci provo anche qui. È un tentativo, un sogno».

Juramento Eterno de Sal racconta il primo viaggio di una coppia. «È la promessa – commenta Álvaro De Luna – di tornare in una città ogni anno. Non immaginavo che avesse così tanto successo e che il pubblico la facesse sua». Il ricordo più prezioso degli ultimi mesi? «La prima volta che sono stato in Portogallo abbiamo tenuto un concerto. – risponde il cantante – Improvvisamente ci siamo accorti che 10mila persone cantavano la canzone in spagnolo in un’altra nazione». Indubbiamente, Álvaro ci tiene a ricordare che Juramento Eterno de Sal è il suo primo album e che ora sta lavorando a un suono diverso: «Ora ci sono più chitarre elettroniche. – precisa – Abbiamo lo stesso spirito ma un suono differente, è l’aspetto divertente di fare musica».

«So che in Italia il pubblico è molto passionale – conclude poi l’artista – come in Sud America. Spero che magari un giorno sia così anche per me».