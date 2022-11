Alessandra Celletti: ‘Waiting Moon’ è il nuovo video

Il brano è il remix della composizione per quartetto d’archi 'Crescent Moon', recentemente realizzata dall’artista romana. Autore del remix e del relativo video Dario Zaid, musicista e videomaker di origine eritrea.

Riesce sempre a stupire la pianista e compositrice romana Alessandra Celletti con la sua ricerca musicale e le tante e sorprendenti avventure artistiche che continuamente ama intraprendere. L’avevano lasciata poco tempo fra alle prese con una minimale elaborazione d’archi nel suo ultimo singolo Crescent Moon che esaltava il fascino del nostro unico satellite e sanciva il riavvicinamento, anche logistico, ad un elemento naturale da lei sempre amato: il mare.

Ma per la vulcanica creatività di Alessandra non poteva bastare ed ecco che ora avviene questo particolare incontro aspettando la luna. Esce, infatti, il 25 novembre Waiting Moon, brano e relativo video frutto dell’inedita e sorprendente collaborazione tra Alessandra Celletti e Dario Zaid. Le sonorità classiche e minimali dell’artista romana si fondono con quelle urban ed elettroniche elaborate dal musicista e videomaker di origine eritrea.

Partendo dal brano per quartetto d’archi Crescent Moon, di cui parlavamo prima e composto dalla Celletti, Dario Zaid ha realizzato un remix e un videoclip dalle atmosfere drammatiche, ma al tempo stesso luminose. Un video enigmatico e misterioso in cui la Celletti appare senza volto come una luna che si nasconde dietro le nuvole. Il tutto assaporando le intense sensazioni suscitate dall’ascolto del brano e dalle immagini che, in maniera originale, lo interpretano.

La premiere del video si potrà vedere sul canale youtube di Alessandra Celletti cliccando su questo link. La versione originale di Crescent Moon si può ascoltare su Spotify.