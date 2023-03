Si intitola ‘Mi Volevi Affondare’ il singolo di debutto di Albasax: la nostra intervista al polistrumentista romano.

Esce il 21 marzo il singolo di debutto di Albasax (nome d’arte di Daniele Dominici) Mi Volevi Affondare. Un brano dalle sonorità elettro-pop per il cantautore, polistrumentista e performer romano, che definisce la musica come «un’ossessione, ma anche uno strumento per esplorare me stesso e la vita».

LEGGI ANCHE: Gaia, il nuovo singolo Estasi fuori il 24 marzo

«Ho incontrato la musica a 10 anni. – ci racconta Albasax – Tredici anni fa, alle scuole elementari, suonavo il flauto dolce e ho capito che la musica sarebbe stata la mia strada. È sempre stata la mia compagna di vita, anche quando intorno a me non c’era nessuno». Dopo «un percorso di studi lungo e intenso», Albasax si dichiara oggi «orgoglioso di aver fatto tutte le tappe fino alla laurea, lo scorso anno, al Conservatorio Santa Cecilia di Roma».

Poi è subentrato «il bisogno di distaccarmi dal mio percorso da musicista». «Ho iniziato a produrre musica con Federico Paciotti – racconta Albasax – e, dopo aver firmato con Artist First, ho iniziato a creare il progetto di un cantante che suona il sax ricoperto da led». Nasce così il mondo di Albasax, ben visibile nel videoclip del singolo, diretto da Armando Cattarinich. Ma di cosa canta Albasax in Mi Volevi Affondare? «Parlo di come si reagisce a un evento difficile e alle sue conseguenze traumatiche. – ci risponde il cantautore – Ha un andamento ballabile, perché volevo scrivere qualcosa che aiutasse gli altri a distaccarsi dai propri problemi».