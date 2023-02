Sanremo 2023 è di tendenza anche su TikTok: ecco i contenuti più popolari

Non solo ascolti tv e dati Auditel: il Festival di Sanremo fa tendenza anche su TikTok, con video virali e trend in-app.

Partito con un record di ascolti sul piccolo schermo, il Festival di Sanremo 2023 conquista anche i social e le piattaforme. È bastata, infatti, una sola serata per far superare all’hashtag ufficiale #Sanremo2023 quota300 milioni di visualizzazioni su TikTok. Inoltre, i tredici video pubblicati nella giornata di martedì 7 febbraio dal profilo TikTok @sanremorai – inaugurato dallo stesso – hanno raggiunto complessivamente circa 1.400.000 visualizzazioni (dati di views aggiornati alle 01.00 del 8.02.2023).

Impossibile, quindi resistere al fascino dell’appuntamento canoro dell’anno, sia sul palco dell’Ariston sia su TikTok. La community, infatti, cercando Sanremo 2023 nella barra di ricerca potrà visitare l’hub in-app dedicato. Al suo interno, contenuti imperdibili di artisti in gara, conduttori e co-conduttori e, ovviamente, dagli stessi creator di TikTok.

I trend dalla community

La settimana di Sanremo è diventata il momento imperdibile dell’anno durante il quale l’unico impegno delle giornate è guardare il festival. Lo dimostrano i numerosi POV condivisi come quello di @mattovarini e di @chaimaacherbal.

Dalla prima serata del festival, la community ha già scelto il suo momento preferito, anzi l’audio realizzato, inconsapevolmente, proprio dallo stesso direttore artistico: “oh ma che sta succedendo in questo momento” pronunciato da Amadeus al vedere Gianni Morandi pulire il palco di Sanremo dai petali di rose è già stato oggetto di ironiche e divertenti creazioni.

I contenuti esclusivi realizzati dalla community

Il #DietroLeQuinte dei cantanti in gara su TikTok

Diversi i momenti pre diretta condivisi sulla piattaforma dagli artisti in gara: dalla performance in hotel di Lazza durante la colazione, a Mr. Rain con i suoi piccoli accompagnatori, fino ai diversi Sanremo Diaries realizzati da Tananai e dai Colla Zio per rendere partecipe la community della loro prima giornata di Festival. La playlist con le prime 14 canzoni in gara è disponibile qui.

