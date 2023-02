Sanremo 2023, scaletta e ospiti della terza serata

Serata numero tre per il Festival di Sanremo 2023 che arriva al giro di boa con la co-conduttrice Paola Egonu. Ecco gli ospiti e l’ordine di esibizione di giovedì 9 febbraio.

Prosegue il successo, in tv e sui social, del ‘Festival di Sanremo 2023’ che continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. I dati snocciolati durante la conferenza stampa Rai di giovedì 9 febbraio non lasciano margine a dubbi. Lo share della seconda serata ha raggiunto il 62,3% share con una media di telespettatori pari a 10 milioni 545 mila. “Sentire questi numeri fa un certo effetto”, afferma Amadeus, “onestamente non avrei mai immaginato. Certo, l’augurio è che il lavoro di mesi sia apprezzato, ma alla vigilia non avremmo pensato di uguagliare lo scorso anno. Figurarsi superarlo”.

Nel ruolo di co-conduttrice per la serata numero tre c’è Paola Egonu. “Sono emozionatissima, ancora non ci credo ma non vedo l’ora”, esordisce la sportiva. Proseguendo con risposte sintetiche a temi per lei particolarmente sensibili: “Se l’Italia è un paese razzista? Sì, ma non vuol dire che tutti gli italiani lo siano. Sta migliorando e non voglio sembrare polemica né fare la vittima ma voglio semplicemente dire come stanno le cose”. E a proposito del monologo anticipa solo che racconterà di se stessa.

“Il monologo l’ho scritto io e poi mi sono fatta aiutare dalle mie due agenti”, specifica Egonu. “Mi racconto e non ho preso spunto dall’ultimo episodio. Ho voluto potermi raccontare a 360 gradi”.

La scaletta e gli ospiti di giovedì 9 febbraio

La serata di giovedì prevede l’esibizione di tutti i 28 artisti in gara le cui canzoni sono votate attraverso il Televoto e dalla Giuria Demoscopica formata da trecento elemento. Sul palco, ovviamente, Gianni Morandi che si esibisce anche insieme a sangiovanni presentando il singolo Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Nel corso della puntata, poi, attesissimi i Måneskin con Tom Morello e sempre la rockband riceverà uno dei due premi Città di Sanremo. Il secondo, alla carriera, è destinato a Peppino di Capri.

Torna anche Massimo Ranieri che insieme a Rocío Muñoz Morales presenta il nuovo programma di Rai1 Gli italiani hanno sempre ragione. Sul Suzuki Stage è la serata di Annalisa mentre sul palco della Costa Smeralda c’è Guè. Ma ecco l’ordine di uscita degli artisti gioevedì:

Paola & Chiara

Mara Sattei

Rosa Chemical

Gianluca Grignani

Levante

Tananai

Lazza

LDA

Madame

Ultimo

Elodie

Mr.Rain

Giorgia

Colla Zio

Marco Mengoni

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Olly

Anna Oxa

Articolo 31

Ariete

Sethu

Shari

gIANMARIA

Modà

Will

