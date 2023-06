Nell’Italia degli anni di piombo, un delitto che non ha mai trovato giustizia: ce lo racconta Roberto Scarpetti, in un mix di voci reali e immaginarie, nel podcast di RaiPlay Sound.

Il 18 marzo 1978 a Milano, due studenti e militanti antifascisti di 18 anni, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, vengono uccisi con 8 colpi di pistola in via Mancinelli, a poca distanza dal centro sociale Leoncavallo. Lorenzo muore sul colpo, Fausto durante il trasporto in ospedale. Il colpevole dell’omicidio non è stato mai trovato. Nonostante le rivendicazioni di estremisti di destra, in presenza di indizi significativi e tre sospettati, nel 2000 il caso viene archiviato.

In Italia sono gli anni di piombo. Solo due giorni prima, era stato sequestrato a Roma l’Onorevole Aldo Moro ed erano stati uccisi gli uomini della sua scorta.

LEGGI ANCHE: ‘Figlie’, il podcast di Sara Poma: «Non un’inchiesta, una storia»

Viva l’Italia, le morti di Fausto e Iaio: un mix di cronaca e fiction

Su RaiPlay Sound, da lunedì 12 giugno, il podcast Viva l’Italia: le morti di Fausto e Iaio ricostruisce il delitto dei due ragazzi, usando un doppio binario. Accanto agli audio documenti originali dell’epoca, con la voce dei parenti delle vittime che restituisce al pubblico il ricordo del funerale dei due ragazzi, viene proposta una parte di ricostruzione con personaggi di finzione ispirati a persone realmente esistenti, in puro genere crime.

Non mancano le voci di giornalisti, dei testimoni e dei giudici che hanno seguito la lunga l’inchiesta che non ha portato ad alcun colpevole, lasciando il caso di Fausto e Iaio, irrisolto e cristallizzato tra i tanti misteri italiani che hanno segnato gli anni della Strategia della Tensione.

Nel podcast anche la voce dell’ipotetico anonimo assassino, una voce che rimbomba nella testa di chi ascolta mentre l’immagine della morte prende lentamente forma. Il podcast ripercorre l’atmosfera politica e ideologica di quegli anni, la diversità tra le piazze di Milano e Roma. La prima dominata da una matrice decisamente di sinistra, mentre la seconda dagli estremisti di destra. Fatto che rende ancora più strana la rivendicazione di questi ultimi per un omicidio a Milano.

Viva l’Italia, le morti di Fausto e Iaio è un podcast scritto e diretto da Roberto Scarpetti e realizzato insieme a Daria Corrias. Una produzione RaiPlaySound e Radio Rai 3,

Tratto dall’omonimo spettacolo prodotto dal Teatro dell’Elfo e dal Teatro di Roma, con la regia di César Brie, è on line dal 12 giugno su https://www.raiplaysound.it. È anche sull’app RaiPlay Sound, alla pagina https://www.raiplaysound.it/programmi/ Vivalitalialemortidifaustoeiaio.