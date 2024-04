Il catalogo di Storytel si aggiorna con nuovo titoli (fra cui il fantasy di Liu Cixin che ha ispirato la serie Netflix) e con il podcast Long Story Short – L’audiobook club di Giulia Valentina

Per gli appassionati di audiolibri, Storytel è la prima piattaforma europea a vantare un cataologo di oltre 600 titoli che ogni mese si aggiorna con le ultime novità. Per aprile 2024 saranno disponibili in esclusiva all’ascolto Mr e Mrs American Pie, letto da Valentina Pollani; Labirinti (il nuovo capolavoro del re del thriller francese Franck Thilliez, autore da nove milioni di copie vendute), letto da Riccardo Mei; Nata per te – Storia di Alba raccontata fra noi di Luca Mercadante e Luca Trapanese (letto dall’autore Luca Trapanese e Andrea Lubrano); Lo scudo del principe, il primo volume della serie fantasy firmata dall’autrice di Shadowhunters Cassandra Claire e letto da Martina Levato; Tutto brucia di Juan Gomez-Jurado (letto da Elena Scalet); Cose mai successe,il nuovo romanzo letto dall’autrice Giulia Blasi che offre al lettore una prospettiva sorprendente sui legami e sulle verità nascoste che emergono quando il passato torna a bussare alla porta; Io non uccido di Manuel Negro letto da Dario Sansalone, un giallo in chiave comica che affronta con leggerezza temi come il veganismo e lo sfruttamento degli animali.

Fra le novità i saggi di genere “Cara Giulia” e “L’ho uccisa perchè l’amavo. Falso!”

Ancora: dal 3 aprile, l’audiolibro Cara Giulia letto da William Angiuli, in cui l’autore Gino Cecchettin si interroga sulle radici profonde della cultura patriarcale della nostra società, attraverso la storia di Giulia (Rizzoli); dal 5 aprile «L’ho uccisa perché l’amavo». Falso!, un manuale di Michela Murgia e Loredana Lipperini (che lo legge per le ascoltatrici e gli ascoltatori), con indicazioni su come dovrebbe essere raccontata a livello giornalistico una storia di femminicidio (Emons Audiolibri).

Disponibile in esclusiva su Storytel anche l’audiolibro Il problema dei tre corpi letto da Dario Dossena: il dibattutissimo fantasy di Liu Cixin che affronta un’affascinante quanto caotica questione sulle orbite dei corpi celesti e che ha ispirato la serie omonima Netflix. Il romanzo è il primo volume della trilogia Memoria del passato della Terra; sono disponibili – sempre in esclusiva su Storytel – anche il secondo volume La materia del cosmo e il romanzo conclusivo della trilogia Nella quarta dimensione, letti entrambi da Dario Dossena (Mondadori).

Storytel le novità in podcast

In arrivo in esclusiva su Storytel Italia il podcast Long Story Short – L’audiobook club di Giulia Valentina: sei puntate (in uscita una al mese dal 17 aprile a settembre 2024) per sei audiolibri del catalogo Storytel che Giulia Valentina ha amato e di cui racconterà temi, riflessioni e pensieri nati durante l’ascolto. Un podcast pensato per due tipi di persone: chi ha già letto o ascoltato il titolo e ha ancora voglia di parlarne, e chi vuole farsi incuriosire e trascinare in una nuova storia. Contributi di amici ed esperti, tips e approfondimenti arricchiranno l’esperienza delle puntate per un racconto a tutto tondo e a tutto “ascolto” dei titoli, come solo un audiobook club può offrire.