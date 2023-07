Le proposte di OnePodcast, la factory di GEDI, per passare in compagnia le vacanze estive

Gli italiani amano i podcast, è un dato di fatto: il formato audio si contenderà, in questa caldissima estate, la palma del contenuto culturale di intrattenimento con il classico libro sotto l’ombrellone. Perchè sotto l’ombrellone, con le cuffiette alle orecchie, sta benissimo anche l’ascolto di una puntata di un podcast: attualità, cronaca, musica, comedy, ce n’è veramente per tutti i gusti. Qui di seguito tutte le proposte di OnePodcast, la factory di contenuti audio originali del gruppo GEDI: nata nel 2021 con la direzione artistica di Linus, ha all’attivo oltre 15 milioni di streaming al mese e più di 4500 episodi prodotti, in oltre 120 serie originali.

Serie di grande successo, come Elisa True Crime, o addirittura virali come “One More Time”, il video podcast con Luca Casadei che ha intervistato oltre 70 protagonisti della musica, del cinema e dello spettacolo italiani.

OnePodcast, le proposte da recuperare per l’estate

Crime e cronaca nera fra i format più ascoltati

Tra omicidi efferati e inchieste irrisolte, il crime e il giallo sono da sempre tra gli argomenti preferiti dagli italiani per trascorrere le giornate di svago estive: un’occasione imperdibile per riascoltare tutti gli episodi dei podcast OnePodcast a tema, partendo dallo show dei record “Elisa True Crime” dove Elisa De Marco, con il suo inconfondibile stile, ripercorre i casi di cronaca nera italiana e internazionale che l’hanno “particolarmente scioccata”, o tutte le puntate di “Dee Giallo” del maestro Carlo Lucarelli per un tuffo nelle più incredibili e surreali storie di cronaca, o ancora le grandi inchieste di Marco Maisano, come “Fantasma – Il caso Unabomber”, che ha portato alla riapertura delle indagini che potrebbero dare finalmente un volto al bombarolo che tra il 1994 e il 2006 ha terrorizzato le province di Pordenone, Udine, Trieste, Venezia e Treviso, e “L’isola che non c’era – La favola nera del Forteto”, in cui affronta i casi di violenze e omertà accaduti all’interno della comunità fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi.

Musica: dal rap game all’heavy metal

Per gli appassionati di musica tante proposte OnePodcast da non perdere, tra cui il racconto del mondo del rap game del pioniere del rap italiano Tormento con “Sotto effetto podcast” e la sconvolgente storia dei Black Circle, gruppo di giovanissimi e talentuosi musicisti che hanno terrorizzato la Norvegia e rivoluzionato l’heavy metal raccontata da Antonio Cristiano in “Helvete/Inferno”.

Scienza e filosofia per imparare sempre qualcosa di nuovo

C’è chi sotto l’ombrellone non rinuncia a coltivare la sua passione per la conoscenza e il sapere: i più riflessivi e gli studenti che vogliono ripassare filosofia in estate possono ripercorrere il mondo dei grandi pensatori con l’amato prof influencer di filosofia Matteo Saudino, alias Barbasophia, e immergersi nel suo “Pensiero Stupendo – Vita e opere dei più grandi filosofi di tutti i tempi”, o ancora esplorare fenomeni e personaggi del mondo della scienza ascoltando il podcast “MC²” con Matteo Curti e Francesco Lancia, mentre per gli appassionati di spiritualità non può mancare nelle cuffie il viaggio nelle passioni di Daniele Bossari con“Profondo Boss”.

Salute e benessere, dalla testa ai piedi

Tante anche le proposte legate al mondo della salute e del benessere, come ìl podcast di successo “Cazzi nostri – Cose tra maschi” di Diego Passoni con l’urologo Nicola Macchione per un viaggio alla scoperta dell’organo sessuale maschileper sfatare falsi miti e tabù con numerosi ospiti – tra cui J-Ax, Francesco Mandelli, Tommaso Zorzi, Cristian Brocchi, Max Pezzali – o il seguitissimo “Piacere Mio – la storia del sesso” di Federica Cacciola che racconta l’evoluzione delle usanze e delle pratiche sessuali nei secoli con tanti interventi di ospiti d’eccezione. E ancora, Alessia Lanza, tra le più amate giovani creator del web, che nel suo “Mille Pare” affronta insieme alla psicologa Samantha Vitali le paure e le ansie della Gen Z.

Ispirazioni per ripartire carichi a settembre

Tra i titoli motivazionali per prepararsi a un nuovo anno di grandi cambiamenti, troviamo proposte legate al tema del life coaching come “Leader di te stesso” con il celebre coach e formatore Roberto Re per sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio potenziale partendo dalle esperienze ed emozioni quotidiane, e “L’allena-mente” con Laura Antonini e Alessandro Mora per un viaggio attraverso le tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con il proprio io, e imparare nuove strategie per allenare la mente e raggiungere i propri obiettivi con aneddoti, esperimenti ed esercizi pratici.

Millenial Love (gli anni ’90 non finiscono mai)

I millennial apprezzeranno certamente la “La mia smemo”, il diario di Fosca Donati per ritornare nel mondo di una ragazzina degli anni ’90, o ancora di “Pop Porno” di Filippo Ferrari per un viaggio nelle più assurde teorie del web e della pop culture.

E per gli amanti e i curiosi dei giochi di ruolo, il podcast che ha conquistato le classifiche “Dungeons & Deejay” con il Master Francesco Lancia che raccoglieattorno a un tavolo cinque celebrità che non hanno mai giocato a Dungeons & Dragons, Rocco Tanica, Brenda Lodigiani, Alessandra Patitucci, Matteo Curti e Francesco Costa, trasformate in potenti eroi fantasy all’interno di un universo dalle possibilità infinite.

Cucina estiva (e non solo)

Tra uno spaghetto allo scoglio e una frittura di mare, non può mancare l’ascolto del discusso e originale “DOI- Denominazione di Origine inventata”, per scoprire con Alberto Grandi e Daniele Soffiati la vera storia della cucina italiana sdoganando alcuni celebri falsi miti.

Tutti i titoli del catalogo di OnePodcast sono disponibili sull’esclusiva app di OnePodcast e sulle principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).

Sui canali social di OnePodcast (Instagram, TikTok) tanti suggerimenti e consigli: ogni settimana viene proposto un argomento a cui ispirarsi e ogni giorno un nuovo titolo estratto dal catalogo della brand factory per un’estate tutta da ascoltare.

L’Estate di OnePodcast è sviluppata in collaborazione con Spotify e Amazon Music dove gli utenti delle piattaforme Podcast potranno trovare la selezione delle playlist dedicate facili da ascoltare tutte di un fiato.