Oggi più che mai c’è bisogno di abbattere pregiudizi e tabù

Viviamo un’epoca di solo apparente spregiudicatezza: nessuno si scandalizza più per nudità o linguaggio volgare, ma quando si parla di sesso e di tutto ciò che lo circonda, scattano ancora i tabù più svariati.

Si parla molto di educazione sessuale nelle scuole e ce n’è evidentemente un disperato bisogno: nel frattempo gli adulti, giovani e meno giovani, possono parlarne. Parlarne in pubblico aiuta molto a sciogliere i nodi, farlo con e in un podcast ancora di più: ecco qualche titolo da non perdere per affrontare il tema sesso da angolazioni non scontate.

E’ solo sesso – Valeria Montebello

Non a caso sta avendo un grande successo “E’ solo sesso”, il podcast di Valeria Montebello per Chora Media che parla dell’universo sessualità in generale, con una particolare attenzione alle nuove tendenze, dalle emoji in chat al vanilla sex fino al microcheating : l’autrice ha raccontato al Corriere di ricevere moltissimi messaggi, sia da donne che da uomini e di qualsiasi età. La più giovane una ragazzina di 12 anni, il più anziano un signore di 78. Ogni episodio (durata 10/12 min, fuori ogni giovedì) si chiude con la chiosa: «Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva».

Sexability – Nicola Macchione

Disabilità e sfera sessuale: il tabù dei tabù, che si abbatte solo picconando pregiudizi e stereotipi. Contribuisce a quest’opera di distruzione sicuramente il podcast “Sexability”, che vede protagoniste sette persone intervistate da Nicola Macchione, andrologo e urologo.

“L’idea nasce dal libro Il sesso semplice che racconta di un tema che per la società moderna è assolutamente invisibile, ovvero la sessualità delle persone con disabilità”, dice a ilfattoquotidiano.it il dottore Macchione “Solitamente, nell’immaginario collettivo, chi vive una condizione di disabilità intellettiva e/o fisica viene percepito come asessuato mentre le cose vanno in modo molto diverso. Ed ascoltando e vedendo questo video podcast lo si potrà scoprire”

Cazzi nostri – cose tra maschi

Nell’immaginario collettivo, il sesso nelle chiacchiere fra uomini è un po’ come le vanterie dei pescatori di ritorno dalla battuta di pesca: Diego Passoni, speaker di Radio Deejay e volto noto del piccolo schermo, ha voluto mettere fine anche a questa consuetudine e trasformare l’argomento sesso -declinato al maschile- in un arricchimento collettivo.

Cazzi nostri – cose tra maschi è disponibile su One Podcast e su tutte le piattaforme gratuite: presente anche qua il dottor Macchione, insieme al quale Diego intervista personaggi noti del mondo dello spettacolo e chiede loro di parlare di sesso, senza pregiudizi, senza falsità, senza nascondersi dietro un dito. E affrontando anche temi come la mascolinità tossica, il piacere, il dolore, i blocchi, le fantasie.