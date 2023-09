Dal 25 settembre la nuova stagione di ‘Passa dal BSMT’, podcast di Gianluca Gazzoli. Si parte con Damiano dei Måneskin e Samantha Cristoforetti.

Al via lunedì 25 settembre la nuova stagione di Passa dal BSMT, podcast ideato e condotto da Gianluca Gazzoli. E per questo ritorno – due episodi a settimana, disponibili su YouTube, Spotify e tutte le principali piattaforme di streaming podcast – il pocaster, creator e conduttore ha accolto due ospiti speciali. Lunedì 25 settembre ai microfoni c’è Damiano David, frontman dei Måneskin, e giovedì 28 settembre Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a far parte degli equipaggi dell’ESA.

Come sempre, è la curiosità il fil rouge di ogni episodio di Passa dal BSMT. Una curiosità che appassiona e sorprende, mai scontata né prevedibile. Ogni puntata offre una chiacchierata diretta e senza filtri tra amici, creando un’atmosfera unica che solo al BSMT è possibile trovare.

Foto da Ufficio Stampa

Nato dalla voglia di raccontare storie di grande ispirazione e punti di vista interessanti e mai banali, Passa dal BSMT nella precedente stagione ha conquistato milioni di visualizzazioni. Con oltre 4 milioni di ascolti su Spotify (dove ha raggiunto il primo posto nella classifica “Top Podcast” ed è stato a lungo nella Top5 dei Podcast più ascoltati). Passando a TikTok, i like superano i 4 milioni mentre su Instagram si contano 2 milioni di utenti attivi al mese. Passa dal BSMT ha permesso a Gianluca Gazzoli di far conoscere importanti personalità dal mondo dello sport, della musica, della scienza dell’imprenditoria. Con un unico denominatore comune: “qualcosa di speciale da poter condividere”.

Passa dal BSMT, dal suo primo episodio di aprile 2022, ha ospitato oltre 100 nomi italiani e internazionali. Tra i tanti Valentino Rossi, Matt Damon, Ben Affleck, Mika, Giorgia, Cesare Cremonini, Bob Sinclar, Ultimo, Federica Pellegrini, Ligabue, Jared Leto. E ora, nuovi grandi personaggi sono pronti a varcare le soglie del BSMT.

Foto da Ufficio Stampa