Dal 9 ottobre, Mediaset Infinity presenta il suo nuovo format, “Ci andiamo in bici? Viaggio alla scoperta della sostenibilità ambientale”, vodcast in sei puntate condotto da Francesco “Frank” Lotta.

Questo innovativo programma, prodotto da Hub4Brand, offre agli ascoltatori/spettatori l’opportunità di esplorare le sfide ambientali del nostro tempo in compagnia di ospiti illustri. Ogni lunedì alle 18 gli spettatori possono partire, insieme a Frank, per un viaggio verso un futuro più responsabile e sostenibile.

Frank Lotta è una delle voci più riconoscibili di Radio Deejay e dal 2013, dopo aver percorso per la prima volta in solitaria il Cammino di Santiago, realizza e conduce Deejay On The Road, per la stagione 2023-2024 in onda tutte le domeniche alle 22: porta con sè sulle spalle, oltre allo zaino, un bagaglio enorme di conoscenze e passione per il viaggio. Dall’Alaska alla Giordania, dall’Islanda all’Australia, Frank macina kilometri e porta a casa esperienze: nel 2018 il suo primo libro, “Ritorno Alle Terre Selvagge”.

Frank Lotta, un vodcast in bicicletta per girare l’Italia e divulgare

“L’idea del vodcast è nata durante un evento organizzato dai ragazzi di Fridays for Future a Milano. Lì, mi sono reso conto che nel mio piccolo, come conduttore radiofonico ma più in generale come persona che ha la possibilità di parlare a tanta gente, avrei potuto contribuire, almeno minimamente, a fare un po’ di diffusione e divulgazione. Non in prima persona, ma andando magari a intervistare e fare due chiacchiere con personaggi e divulgatori scientifici che avrebbero sicuramente potuto portare un contributo più efficace. E’ nata quindi l’idea di andarli a trovare in bicicletta, girando anche un pochino l’Italia,” ha spiegato Frank.

Ogni episodio di “Ci andiamo in bici?” offre uno sguardo approfondito sulla sostenibilità ambientale e sulle azioni che possiamo intraprendere per affrontare la crisi climatica. Lotta ha dichiarato: “Ho imparato che da piccolissimi gesti possiamo arginare questa crisi e cercare perlomeno di rendere i prossimi anni un po’ più vivibili. Purtroppo ormai si tratta di arginare il problema. L’impegno può partire da piccoli gesti quotidiani, magari utilizzare un po’ di più la bicicletta, utilizzare mezzi sostenibili a basso impatto ambientale può essere davvero una parte della rivoluzione che ci attende.”

L’approccio di Frank Lotta è guidato dalla curiosità, come ha spiegato: “Cosa ho portato di me nel vodcast? Curiosità. E’ la mia arma, la freccia che ho a mia disposizione. Cerco con la mia curiosità di rispondere a dei dubbi, ma soprattutto di formulare delle domande che spero possano aiutare tutti, me per primo!”

“Ci andiamo in bici?”, gli ospiti

Vita rurale, conservazione dei mari e biodiversità animale, ma anche cambiamento climatico e transizione energetica, arrivando fino all’esplorazione spaziale: il viaggio del ciclo-conduttore punta a trovare la strada verso uno sviluppo sostenibile che non penalizzi le future generazioni, pedalando attraverso paesaggi italiani, strade e sentieri poco battuti. Ospiti delle puntate di “Ci Andiamo in Bici?” sono: lo scrittore Paolo Cognetti, vincitore Premio Strega 2017 per “Le otto montagne”, Mariasole Bianco, scienziata esperta di conservazione dell’ambiente marino e divulgatrice naturalistica; Mia Canestrini, naturalista, zoologa, ricercatrice e conduttrice televisiva e radiofonica, l’astronauta Luca Parmitano, primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS); il climatologo, meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli e il chimico Nicola Armaroli, dirigente di ricerca al CNR.

Il programma è reso possibile grazie alla collaborazione con BMW Italia e utilizza l’hashtag ufficiale #Ciandiamoinbici per coinvolgere il pubblico nelle discussioni sulla sostenibilità ambientale.