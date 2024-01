È Martina Stella la nuova ospite di Diletta Leotta nel podcast e vodcast ‘Mamma Dilettante’, disponibile sulle principali piattaforme.

Martina Stella è l’ospite della nuova puntata di ‘Mamma Dilettante 2’, il podcast e vodcast di Diletta Leottaprodotto da Dopcast, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Tanti i punti in comune tra le due mamme, tanto che Diletta sottolinea che “è come se ci fosse uno specchio”. Quindi racconta un episodio curioso: “avevo 17 anni, tu eri nell’esplosione massima, ti amava tutta l’Italia eri l’icona della femminilità. Ero in un aeroporto e a un certo punto vedo un sacco di poliziotti che mi inseguono e io pensavo di aver fatto qualcosa di sbagliato, in realtà poi mi chiedono un autografo e io: ‘ma si certo che ve lo faccio’ e mi ricordo che un poliziotto mi disse: ‘ma tu non sei Martina Stella’? e io ‘No, però se volete firmo Martina Stella’”.

Foto da Ufficio Stampa MN

Replica l’attrice: “Pensa che una volta stavo scrollando su tiktok con mia figlia che mi dice: ‘Ecco mamma sei tu’ e io lì per lì anch’io ho pensato fossi io poi guardano bene ho detto: ‘No amore non sono io’ e lei cattivissima mi ha risposto: ‘E no, certo mamma questa ragazza e molto giovane e molto bella non sei tu’… Grazie Ginevra!”.

Entrando, quindi, nel merito del rapporto coi figli, Martina Stella dice la sua a proposito delle punizioni come strumento educativo. “Non mi piace la rigidità, non mi piacciono le punizioni, non mi piace alzare la voce. Sono contraria alle punizioni, a togliere le cose, cerco sempre di dialogare. Le regole sono importanti ma poche e anche quelle le discutiamo insieme, poi troviamo un punto di incontro. Ci sono 2 o 3 cose sulle quali sono più esigente: alimentazione che ho ereditato da mia madre, quindi no cibo spazzatura, la scuola ci tengo molto che Ginevra si impegni e da qui anche l’impegno nell’affrontare tutto quello che si fa, a prescindere dal risultato”.

Il primo bacio di Martina Stella

Sollecitata da Diletta Leotta, l’attrice ricorda il suo primo bacio. “Quello vero è stato un disastro perché il ragazzo non mi piaceva neanche poi così tanto, il posto non era adeguato. Eravamo nel paesino dove sono cresciuta vicino a Firenze, in campagna, c’eravamo un attimo spostati dalla comitiva, ma a me non andava neanche tanto. Era più forte la voglia di provare e alla fine è stato un po’ così… diciamo che andata meglio dopo”.

E sull’ipotesi del terzo figlio, Martina Stella non ha dubbi: “No. Sono ancora troppo dentro con il secondo, magari tra qualche anno sì. Per il momento non ce la farei a gestire tutto”.

Link della serie: https://dopcast.lnk.to/mammadilettante

Foto da Ufficio Stampa