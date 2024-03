Il thriller legale diretto da Justine Triet analizzato da Andrea Vailati e Giovanni Pascali di Arte Settima con un ospite specialissimo: Stefano Nazzi

Appuntamento per sabato 23 marzo dalle 18.30 alla Santeria di via Toscana 31 a Milano, per la proiezione del film Anatomia di una caduta, il thriller legale diretto da Justine Triet. Il film, vincitore della Palma d’oro al 76mo Festival di Cannes e agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale (candidato come miglior film, miglior attrice, miglior regista, miglior montaggio) sarà disponibile su MUBI dal 22 marzo.

A seguire, dopo la proieizione di Anatomia di una caduta, alle 21.00, una puntata speciale live di C’era una volta il cinema – il podcast originale Storytel dedicato alla mitica settima arte, per far scoprire la storia del cinema attraverso gli aneddoti più incredibili di alcune delle sue personalità più emblematiche – con Andrea Vailati e Giovanni Pascali di Arte Settima.

Ospite speciale della puntata in diretta da Santeria Toscana 31 il giornalista de Il Post Stefano Nazzi, ideatore e celebre voce del podcast Indagini e dello spin-off Altre indagini.

Una serata imperdibile, ideata da MUBI e Storytel Italia, in cui il pubblico potrà assistere alla visione del film e al commento live con Andrea Vailati, Giovanni Pascali e Stefano Nazzi: chi meglio di loro per parlare di cinema e true crime?

Serata a ingresso libero su prenotazione al link: http://mubi.io/anatomiadiunacaduta