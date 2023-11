Non è mai troppo presto per cominciare a respirare aria di festa e, per questo, Apple Music ha già pronte le nuove playlist per il Natale 2023.

Apple Music si prepara a diffondere l’atmosfera natalizia con le nuove playlist dedicate ai classici canti natalizi e alle reinterpretazioni moderne. Quest’anno, infatti, la piattaforma presenta una collezione di brani festivi reinterpretati da alcuni degli artisti di maggior impatto della musica contemporanea, tutti disponibili in audio spaziale. Inoltre, la playlist Cover musica classica di Natale offre eleganti interpretazioni di canti e brani natalizi eseguiti dai migliori artisti classici. Scopriamo i dettagli.

Cover dei canti di Natale

La raccolta di Cover dei canti di Natale di Apple Music include una varietà di brani natalizi e festivi reinterpretati con stili unici. Tra gli artisti coinvolti in questa collezione figurano Ángela Aguilar, Armani White, Bnxn, Coco Jones, David Shaw, Dikka, Elevation Worship, Ella Henderson. E ancora: Gallant & Jensen McRae, G Flip, Hakushi Hasegawa, Hemlocke Springs, Jeongyeon delle TWICE, Lauren Spencer Smith e Restless Road. Tutti questi brani, disponibili in audio spaziale, garantiscono un’esperienza di ascolto coinvolgente e immersiva.

Cover musica classica di Natale

La playlist Cover musica classica di Natale offre una serie di interpretazioni natalizie eseguite da talentuosi artisti classici. Queste versioni regalano un tocco di eleganza e tradizione alle classiche melodie natalizie. Gli artisti di questa playlist includono Maria Duenas, Olivia Belli, Randall Goosby & Carlos Simon, The Sixteen e Xuefei Yang. Questi musicisti hanno creato arrangiamenti emozionanti per celebri canti natalizi e gemme meno conosciute, mettendo in mostra la loro incredibile abilità musicale.

