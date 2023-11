I brani Originals di Amazon Music saranno presenti nei nuovi film natalizi e nelle colonne sonore di Prime Video.

Sono in arrivo nuovi brani Original per Amazon Music. A cantare gli artisti più in voga del momento, alcuni dei quali appaiono nelle colonne sonore e nei film di Natale su Prime Video. Questa raccolta di brani natalizi include nuove tracce originali e interpretazioni uniche dei classici natalizi di Chlöe (Chloe Bailey), l’artista Breakthrough di Amazon Music Stephen Sanchez, Jorja Smith, Meghan Trainor, TWICE e altri.

Chlöe, Sam Ryder e Anne-Marie

La versione rivisitata della cantante pop-R&B Chlöe del successo natalizio di Otis Redding, Merry Christmas Baby, apparirà nei titoli di testa di Candy Cane Lane, una nuova commedia natalizia di Prime Video con Eddie Murphy e Tracee Ellis Ross, diretta da Reginald Hudlin, e in uscita in tutto il mondo il 1° dicembre. In Candy Cane Lane appare anche un brano Amazon Music Original dei Foo Fighters pubblicato negli scorsi anni, Run Rudolph Run, la loro cover del brano di Chuck Berry.

La nuovissima canzone natalizia del cantautore inglese Sam Ryder, You’re Christmas to Me, e la nuova traccia della popstar inglese Anne-Marie, Christmas Without You, appariranno in Your Christmas or Mine 2, in anteprima su Prime Video dall’8 dicembre. La cover della cantautrice italiana Annalisa di Christmas (Baby Please Come Home) di Darlene Love sarà inclusa in Elf Me, in uscita su Prime Video il 24 novembre.

Inoltre, i fan ora possono anche ascoltare in streaming un’altra nuova canzone di Chlöe, la sua interpretazione di Winter Wonderland di Darlene Love.

Il brano delle TWICE

Le star K-Pop TWICE hanno realizzato una speciale versione natalizia del loro brano preferito dai fan, Heart Shaker. Meghan Trainor ha interpretato il classico stagionale Jingle Bells e la cantautrice R&B inglese Jorja Smith sta pubblicando la sua interpretazione del brano natalizio britannico degli East 17 Stay Another Day. In altre parti del mondo, i fan possono ascoltare i nuovi brani Amazon Music Originals delle pop star canadesi Walk Off The Earth, dei Tokio Hotel, dell’icona spagnola del flamenco Niña Pastori, della popstar australiana Sam Fischer, della cantante francese Camélia Jordana e della Banda MS messicana.

«Nel ricreare un classico, volevo assicurarmi di onorare gli artisti originali ma anche di dare il mio tocco personale alle tracce. – afferma Chlöe – Con Merry Christmas Baby ho continuato a riascoltare l’originale di Otis Redding in modo da poter abbinare l’anima nella sua voce. Per Winter Wonderland, volevo che la musicalità fosse classica, ma anche aggiungere le mie armonie e campioni spezzettati ovunque. Spero che i fan provino gioia e allegria festiva quando ascoltano i miei brani natalizi Amazon Music Original quest’anno, qualunque cosa significhi per loro!».

Ascolta tutte le nuove tracce Amazon Music Original qui.