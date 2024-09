Dopo il successo nella stagione teatrale precedente, il creator Pietro Morello annuncia le nuove date dello spettacolo ‘Non è un concerto’.

Pietro Morello, artista e creator torinese con oltre 4,6 milioni di follower, torna sul palcoscenico con il suo spettacolo Non è un concerto. Uno show che intreccia musica, esperienze di vita e missioni umanitarie con uno sguardo intimo sulle avventure del protagonista, accomunate da un unico tema centrale. La ricerca della felicità. Prodotto da Midriasi e Compagnia della Rancia, con la regia di Mauro Simone, lo spettacolo promette di coinvolgere ed emozionare con otto nuove date in tutta Italia.

Locandina da Ufficio Stampa

Il tour parte a novembre secondo questo calendario (i biglietti sono disponibili a questo link):

22 novembre – Legnano (MI), Teatro Galleria

(MI), Teatro Galleria 30 novembre – Bari , TeatroTeam

, TeatroTeam 01 dicembre – Pescara , Teatro Massimo

, Teatro Massimo 04 dicembre – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 06 dicembre – Sondrio , Teatro Sociale

, Teatro Sociale 07 dicembre – Alessandria , Teatro Alessandrino

, Teatro Alessandrino 13 dicembre – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 14 dicembre – Brescia, Teatro Clerici

Lo spettacolo

Non è un concerto, scritto da Morello e Mauro Simone, trae ispirazione dal libro Io ho un piano (De Agostini) dello stesso Morello. Tra giochi di luce, momenti di silenzio, esplosioni sonore e risate, lo show riesce a coinvolgere gli spettatori in un turbinio di emozioni: dalla felicità del successo alla paura della guerra, dalla tristezza della perdita di un bambino alla gioia di credere in un sogno fino in fondo.

Ad arricchire lo spettacolo, una selezione musicale tra brani originali e celebri, che punteggiano il racconto di Non è un concerto tra infanzia, riscatto e della voglia di cambiare il mondo.

Torinese classe 1999, Pietro Morello è diventato una figura di spicco sui social grazie al suo impegno umanitario e alla sua vasta comunità online. Attraverso i suoi canali, Morello condivide il suo lavoro nei reparti ospedalieri e nelle zone di conflitto, ispirando e toccando il cuore di milioni di persone. Oltre alla sua dedizione al sociale, Pietro è anche un talentuoso musicista, capace di trasmettere profonde emozioni attraverso la sua arte.

Immagini da Ufficio Stampa