È stato San Siro a fare da sfondo allo show-evento con cui Lazza ha annunciato il nuovo album ‘Locura’ di cui ha presentato live otto tracce inedite. Le immagini.

All’ombra dello Stadio San Siro, nella serata di giovedì 5 settembre, Lazza ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album, ‘Locura’, in uscita il prossimo 20 settembre (pre-order). E lo ha fatto in grande stile con un evento live – graziato quasi miracolosamente dalla pioggia che l’ha fatta da padrona nelle ore precedenti –, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Milano. Alla direzione il Maestro Enzo Campagnoli e al pianoforte il Maestro Aleksander Zielinski.

Un ensemble certamente inedito che ha stupido i fan e che ha creato un incontro musicale potentissimo con cui Lazza non ha deluso le aspettative dei fan accorsi per assistere alle prime anticipazioni riguardo il nuovo progetto. Otto gli inediti della #tracklist presentati dal vivo e due ospiti per altrettanti featuring: Sfera Ebbasta e Ghali.

Cover da Ufficio Stampa

In attesa di scoprire quali altri artisti Lazza ha coinvolto nel progetto, a poche ore dall’evento, il rapper ne ha svelato l’artwork. Si tratta di un’opera visiva ispirata alla serie grafica di Francisco Goya dedicata alla tauromachia. E per accompagnare i fan fino alla release, è possibile (ri)vedere Locura Opera N.1in prima tvsul canale NOVE domenica 8 settembre alle 23:15.

L’uscita del disco sarà solo la prima tappa di un periodo di impegni musicali che porteranno l’artista sui palchi dei palazzetti con il Locura Tour 2025 (Vivo Concerti). La tournée, in programma dal prossimo gennaio, contempla già diverse delle undici date sold out.

LOCURA, OPERA N.1.

Milano – 5 settembre



Ingresso gratuito, posti limitati.



Questo il calendario ufficiale:

6 gennaio 2025 – Mantova , Pala Unical

, Pala Unical 9 gennaio 2025 – Padova , Fiera

, Fiera 12 gennaio 2025 – Eboli , PalaSele

, PalaSele 15 gennaio 2025 – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 18 gennaio 2025 – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 21 gennaio 2025 – Milano , Unipol Forum SOLD OUT

, Unipol Forum SOLD OUT 22 gennaio 2025 – Milano , Unipol Forum SOLD OUT

, Unipol Forum SOLD OUT 24 gennaio 2025 – Milano , Unipol Forum SOLD OUT

, Unipol Forum SOLD OUT 25 gennaio 2025 – Milano , Unipol Forum

, Unipol Forum 27 gennaio 2025 – Milano , Mandela Forum

, Mandela Forum 30 gennaio 2025 – Milano, Palazzo dello Sport SOLD OUT

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Foto di Luca Marenda – Jacopo Rossini da Ufficio Stampa