Lunedì 2 settembre, a Fiera Milano Live, è andata in scena la celebrazione dei 15 anni di carriera di Emis Killa tra sessioni di writing, battle di freestyle e duetti.

Una scaletta di due ore e mezza (con inizio puntualissimo, molto apprezzato) e una lista più che corposa di ospiti per uno show che ha unito generazioni di rap italiano. Del resto, con quindici anni di carriera da festeggiare e la voglia di raccontare la cultura hip hop nel suo complesso, EM15 non poteva che essere un ponte tra passato, presente e futuro. Al centro, protagonista e collante dell’evento che ha chiuso il cartellone 2024 di Fiera Milano Live, Emis Killa.

Da J-Ax a Kid Yugi, da Jake La Furia a Neima Ezza, Paky, Geolier e Rhove passando per nomi già pienamente consolidati come Fedez, Ernia, Sfera Ebbasta, Lazza. Il viaggio attraverso il quale Emis Killa conduce il suo pubblico ha l’amicizia come minimo comune denominatore. E gli attestati di stima che il padrone di casa incassa durante la serata sono molteplici, tra abbracci multipli e aneddoti che affondano le radici nella periferia milanese.

Foto di Stefano Manzoni da Ufficio Stampa

Non a caso, tra le prime parole che Killa pronuncia sottolineando l’unicità del concerto-evento, l’artista dichiara a gran voce che “l’amicizia è un valore importantissimo, tenetevelo stretto”. E ancora: “Qualunque cosa vogliate fare nella vita, attaccatevi alle persone e non ai soldi”. Speriamo davvero che certi giovani rampolli del rap nostrano ne facciano tesoro…

Il pomeriggio si apre tra sessioni di writing e battle di freestyle prima che il palco principale si accenda per EM15 e su di esso sfilino oltre quindici voci. Tra i tanti (tantissimi) duetti, c’è anche spazio per l’anteprima del featuring con Massimo Pericolo sulle note di Nino Nino (già in odore di hit) con la produzione di Merk & Kremont. E arrivare alla 43esima canzone della setlist ufficiale è una prova di resistenza fisica anche per lo stesso Emis Killa.

LEGGI ANCHE: — Red Bull 64 Bars, è Artie 5ive il nuovo protagonista

“Ho perso il sonno per questo concerto – sorride – anzi mi sono venuti i capelli bianchi, per questo li ho tinti!”. Ma l’ultimo respiro, a dirla con Emis, è dedicato al pubblico e alla canzone che più di ogni altra diventa un abbraccio collettivo. Parole di ghiaccio. Per il resto, proprio la presenza di una pletora di ospiti-amici rende lo show forse più un festival che un concerto dell’artista. E a tal proposito raccogliamo reazioni differenti da parte della platea.

Foto di Stefano Manzoni da Ufficio Stampa Foto di Stefano Manzoni da Ufficio Stampa

“Vi è piaciuto lo show?”, chiediamo a fine live e i pareri sono discordi. “A me sì”, dice uno. “Così così”, il secondo. “No, forse troppi ospiti. C’era poco Emis”, il parere di un terzo. Non resta che aprire un nuovo capitolo, e chissà dove porterà il rapper di Vimercate.

La setlist ufficiale di EM15

Intro + Dal Basso + Butterfly (con Simba La Rue) Linda 2 Principi (con Neima Ezza) Casa – Neima Ezza Scordarmi Chi ero + Soli A Cena Dai Tuoi (con J-Ax) Domani Smetto – J.Ax Imputati (con Rhove) Pelé – Rhove Alé – Rhove (con Capo Plaza) Giovane Fuoriclasse – Capo Plaza Serio (con Capo Plaza) Cult Il Doc 4 (con Villabanks, Niky Savage e Ernia) No Ex – Niky Savage (con Paky) Auto Tedesca – Paky Bandito (con Paky) Su Di Lei + Rollercoaster Grammelot – Kid Yugi Lilith – Kid Yugi La Mia Malattia + Quella foto di noi due Vampiri Sexy Shop (con Fedez) Como Te (con Geolier) El Pibe De Oro – Geolier No Cap (con Jake La Furia e Geolier) Malandrino (con Jake La Furia) Toro Loco (con Jake La Furia) L’ultima volta (con Massimo Pericolo e Jake La Furia) Nino Nino (con Massimo Pericolo) INEDITO 7 Miliardi – Massimo Pericolo Money Love (con Massimo Pericolo) Senz’anima (con Lazza) Morto Di Fame (con Lazza) Lazza – Molotov Lazza – Piove (con Sfera Ebbasta) G63 – Sfera Ebbasta (con Lazza) VDLC – Sfera Ebbasta Visiera A Becco – Sfera Ebbasta On Fire (con Sfera Ebbasta) Fuoco e Benzina Maracana Parole Di Ghiaccio

Foto di Tommaso Longari da Ufficio Stampa

Immagini da Ufficio Stampa