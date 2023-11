Dagli inizi come dj in discoteca in giro per l’Italia e le esperienze

Linus è il prossimo ospite della nuova puntata di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone co-prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast. Un appuntamento speciale registrato live in Santeria Toscana 31 a Milano e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio, su YouTube e sull’app OnePodcast dalle ore 12.30 di domani, martedì 14 novembre.

Un episodio da non perdere in cui Linus, direttore artistico di Radio Deejay, chiacchierando con Rapone e Tinti ha ripercorso la sua carriera trentennale, tra racconti e aneddoti divertenti. Dagli inizi come dj in discoteca in giro per l’Italia all’approdo in radio con Fiorello, Amadeus e Pieraccioni. Dagli oltre 25 anni di Deejay Chiama Italia al fianco di Nicola Savino alla loro capacità di raccontare il lato umano degli ospiti.

Linus ospite da Tintoria: “In radio non hai un format che ti protegge”

“La radio come la facciamo noi, e non solo, insomma quelle dove c’è la personalità di chi va in onda, è la cosa più spietata che esista, nel senso che non hai un format che ti protegge, non hai un’estetica che ti aiuta, hai soltanto la tua personalità e capacità di inventare. Non a caso la radio è sempre stata la palestra per quelli che poi sono diventati i grandi della televisione…”.

Ospite nel podcast Tintoria, Linus ha parlato anche della situazione odierna della radio: “La radio è nata più di 100 anni fa, è sopravvissuta alla televisione, al satellitare, a internet, l’unica vera minaccia sono le piattaforme di streaming musicali che ci sono adesso, dotate di un algoritmo che impara da quello che tu gli chiedi e ti propone cose diverse ma compatibili con i tuoi gusti, paghi quel piccolo fee e non ha la pubblicità, è perfetto. Perché devi ascoltare la radio? Noi cerchiamo di dare alla gente quel “perché” che è la personalità dei programmi, sappiamo essere divertenti e interessanti».

Il conduttore ha raccontato anche alcune curiosità delle sue esperienze televisive, come un episodio successo durante le registrazioni di “125milioni di caz..te“, il programma di Adriano Celentano di cui è stato autore:«Prima dell’ultima puntata della serie io e gli altri 4-5 autori, c’era Michele Serra ai tempi, ci trovavamo a casa sua a Galbiate. (…) Eravamo nel salotto di casa e doveva decidere che canzone doveva cantare nell’ultima puntata. Allora io gli dico “guarda non hai ancora fatto ‘Storia d’amore’ che è una delle tue canzoni più popolari” “eh ma non mi ricordo il testo” (imita la risposta) perché lui non si ricorda i testi delle canzoni. (…) Però in quel momento ha preso la chitarra, in canottiera, e ha cantato per cinque persone ‘Storia D’amore’. Sono contento di aver fatto questo mestiere per avere vissuto quel tipo di circostanza».

L’incontro con Silvio Berlusconi e la stanzetta con Jacuzzi

Durante la puntata ha anche ricordato il suo primo e unico incontro con Silvio Berlusconi a fine anni Ottanta: «Mediaset faceva tutti gli anni a settembre un programma che si chiamava “Un autunno tutto d’oro” in cui presentava le novità della stagione che stava per cominciare. In quella giornata ci dovevano essere tutti gli artisti di Mediaset, da Corrado, Costanzo, Mike, fino ai disgraziati come noi di Deejay television. Eravamo in quattro, io, Fiorello, Amadeus e Pieraccioni, con lo smoking tutti eleganti. Proprio prima del ciak arriva Berlusconi, sale sul palco, si scusa per averci fatto venire lì la domenica pomeriggio, racconta una barzelletta e poi dice “ci vediamo dopo a casa mia”.

“Quando arriviamo ad Arcore, Berlusconi e Veronica Lario sono sulla porta di Villa San Martino e salutano tutti uno per uno dicendoci qualcosa per cui capisci che sanno chi sei. È una cosa che riguarda semplicemente l’educazione ma anche la furbizia, la capacità di fare gruppo“

“C’era la leggenda che Berlusconi avesse nel giardino una piccola dependance e tutti a spiare questa stanzetta con i divanetti floreali, una piccola piscinetta con jacuzzi e questa parete con 9 televisori con Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, Montecarlo (…)”

Parlando di problemi causati da dichiarazioni fuori onda, Linus ha raccontato di una causa tra due leggende della musica inglese partita proprio da Deejay Chiama Italia: «Una volta con Robbie Williams, 5 o 6 anni fa, in un fuori onda ci ha raccontato, ripreso, che aveva dei problemi con la sua casa di Londra perché si stava facendo costruire una piscina sotterranea e questo comportava dei rumori piuttosto importanti. Il suo vicino di casa era Jimmy Page dei Led Zeppelin. Gli ha fatto causa per le cose che ha detto da noi in radio, dopo che sono finite sul Daily Mirror».

