È finalmente su YouTube il video di ‘Honey’, il brano cantato dalla special unit formata da Sunwoo e Eric dei THE BOYZ.

È disponibile il nuovo video musicale di Honey, brano della nuova special unit formata da Sunwoo e Eric dei THE BOYZ. Il video è stato pubblicato su YouTube il 4 gennaio: Honey è una delle due tracce cantate dalle special unit incluse nell’album PHANTASY: Pt. 2 Sixth Sense. Eric ha partecipato alla scrittura del brano, che è anche la prima canzone in inglese del gruppo. Sunwoo e Eric promuoveranno la canzone per circa due settimane, a partire dalla partecipazione a Music Bank il 5 gennaio.

I THE BOYZ, dal loro debutto nel 2017 (sotto la IST Entertainment), hanno pubblicato quattro album in studio, di cui l’ultimo – PHANTASY: Pt. 2 Sixth Sense – è uscito lo scorso 20 novembre. L’album segue l’uscita di Christmas in August, prima parte di Phantasy: il secondo album in studio coreano della band è infatti destinato ad essere una trilogia. Christmas in August è uscito il 7 agosto, mentre a febbraio 2023 è uscito l’EP Be Awake, con sei tracce e il lead single Roar. Trovate il video di seguito!

