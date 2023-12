La YG Entertainment ha confermato di non aver rinnovato i contratti individuali dei membri delle BLACKPINK.

Le BLACKPINK non hanno rinnovato i loro contratti con la YG Entertainment per quanto riguarda le carriere da soliste. La notizia è stata data dalla stessa agenzia di intrattenimento il 29 dicembre attraverso una nota stampa. Nota che ha in parte confermato le voci di corridoio e quanto si vociferava già sul web. Pur avendo tutte e quattro dunque rinnovato i contratti con la YG per le attività di gruppo, i quattro membri andranno ognuna per la propria strada per le attività individuali.

«Ciao, siamo la YG Entertainment. Le BLACKPINK hanno recentemente rinnovato i loro contratti con la YG per le attività di gruppo, ma concordiamo nel non procedere con ulteriori contratti per le attività individuali dei membri. – recita la nota stampa dell’agenzia – Faremo il possibile per sostenere le attività delle BLACKPINK e faremo il tifo calorosamente per le attività individuali dei membri».

BLACKPINK, la nuova etichetta di Jennie

Appena pochi giorni fa, sui social, Jennie aveva del resto confermato di aver lanciato la propria etichetta discografica, la OA (ODD ATELIER). «Ciao, sono Jennie. – ha scritto l’artista – Quest’anno è stato pieno di risultati e sono grata per tutto l’amore ricevuto. Sono anche emozionata per ciò che verrà. Nel 2024 infatti inizierò il mio viaggio da solista con una azienda da me fondata e che si chiama OA. Per favore, sostenete il mio nuovo inizio con la OA e, ovviamente, le BLACKPINK».