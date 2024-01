Nella lista pubblicata da Shazam con gli artisti da tenere d’occhio nel 2024 ci sono anche i RIIZE per la quota K-pop.

Shazam ha reso nota la sua annuale playlist Previsioni per il 2024 e, tra gli artisti da tenere d’occhio, ci sono anche i RIIZE. La band K-pop è tra i cinque nomi con il potenziale per sfondare a livello internazionale nel 2024.

La boy band K-pop RIIZE ha infatti conquistato il mondo intero con la sua hit orecchiabile, funky e allegra Get a Guitar. Il brano è apparso per la prima volta nella classifica delle ricerche Shazam per il Giappone a settembre, e a ottobre ha raggiunto il 1° posto nella Top 100 giornaliera della Corea del Sud: la prima canzone della band a riuscire nell’impresa. Get a Guitar ha raggiunto l’undicesima posizione nella classifica K-Pop internazionale di Shazam ed è diventato uno dei maggiori successi in Corea nel 2023, chiudendo l’anno al 65° posto della Top brani del 2023: Corea.

I RIIZE selezionati da Shazam

«Voglio esibirmi in vari Paesi e incontrare [persone della nostra fanbase] BRIIZE che fanno il tifo per noi [in tutto il mondo]. – dice Shotaro a Apple Music, mentre Anton ritiene che la chiave sia continuare ad affinare il loro talento come collettivo: «Per quanto possa essere importante viaggiare per il globo e incontrare il pubblico, quello che vogliamo è essere in grado di regalare alla gente ricordi preziosi accompagnati da buona musica per molto tempo. – afferma – Sognare in grande ed evolvere come band è il nostro obiettivo». Ultimamente, Anton usa una frase a effetto per motivarsi. «Dico I RIIZE continueranno a crescere. Sta a noi membri trasformare questo desiderio in realtà».

Basata sui dati e gli algoritmi predittivi di Shazam, e con il contributo della redazione globale di Apple Music, la selezione include artisti e artiste che danno forti segnali di crescita futura: uno slancio precoce e costante nell’attività su Shazam e una solida presenza nei trend di ricerca in più Paesi.