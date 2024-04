Unicef rinnova la collaborazione con i BTS e BIGHIT MUSIC per l’iniziativa #OnMyMind che supporta la salute mentale di bambini e giovani. Il videomessaggio.

L’Unicef rinnova la collaborazione con i BTS e BIGHIT MUSIC a supporto dell’iniziativa #OnMyMind, per il sesto anniversario della campagna LOVE MYSELF. Obiettivo del progetto è supportare la salute mentale di bambini, giovani e famiglie, e battersi perché ogni bambino e giovane cresca in un ambiente sicuro e inclusivo, protetto da abbandono, abusi e scarsa salute mentale.

Oltre ad attivarsi per costruire una maggiore consapevolezza e supporto concreto in materia di salute mentale, la partnership contribuisce ai programmi dell’Unicef per la protezione dell’infanzia e amplia l’accesso ai servizi di protezione per tutti i bambini da qualsiasi forma di violenza.

Una collaborazione, dunque, che si avvale della cultura popolare per sensibilizzare e raccogliere fondi per il benessere dei più piccoli.

Il videomessaggio dei BTS

“Il mio nome è RM, leader del gruppo BTS. Quando inizio a sentirmi perso mi ricordo le parole: Ama te stesso. Parla di te stesso.

Può sembrare che sia sempre notte e che saremo sempre soli. Ma la notte è sempre più buia prima dell’alba. Ora più che mai dobbiamo provare a ricordare chi siamo e affrontare ciò che siamo.

Dobbiamo provare ad amare noi stessi e immaginare il futuro. La vita va avanti. Viviamola”.

Ci vuole un attimo, una conversazione, una domanda: cosa ti passa per la testa?

Immagini Unicef