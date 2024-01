Si intitola ‘La puzza della città’ il nuovo singolo degli Ex-Otago, disponibile in digitale dall’11 gennaio.

Dopo La Fine, Con te e Mondo Panico, il cammino musicale degli Ex-Otago prosegue giovedì 11 gennaio con il singolo La puzza della città, disponibile su tutte le piattaforme digitali con Capitol Records Italy/INRI. In questa ballad, la band genovese dipinge uno spaccato di realtà urbana frenetica, nel contesto di una crisi generale in cui campeggiano le difficoltà relazionali. La canzone esplora, infatti, la disperata ricerca di un senso di appartenenza in una città in evoluzione e spesso ostile ai suoi abitanti.

Cover da Ufficio Stampa

La metropoli contemporanea, con il suo caro affitti a suggellarne la trasformazione, crea scenari sterili e mette a rischio la dimensione umana del vivere in comunità. Così, la ricerca instancabile di significato e appartenenza trova la sua conclusione in una casa, intesa come tessuto di sentimenti, persone e relazioni. Una casa – rifugio in mezzo a una città in evoluzione, un luogo dove dare forma alla propria vita.

Gli Ex-Otago commentano così La puzza della città: “Le città sembrano voler cambiare volto. Da luoghi per le persone si stanno trasformando in centri prettamente economici. Gli affari e il turismo di massa stanno prendendo sempre più spazio nel tessuto cittadino a discapito della socialità, della solidarietà e della cultura non mainstream. Genova è in questa metamorfosi, che non ci piace e che silenziosamente sta cambiando il paesaggio delle nostre vite. Questo è un lento otago dedicato a chi si è perso in città”.

E per la band si avvicina anche il tempo di uno speciale appuntamento. Dopo il Club Tour 2023 gli Ex-Otago stanno preparando, infatti, il live Tu non tradirti mai in programma nella natia città ligure il 12 luglio 2024, presso l’Arena del Mare. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Ulteriori dettagli sono disponibili su Magellano Concerti.

Foto da Ufficio Stampa