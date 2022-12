Gazzelle è il primo artista italiano protagonista di Apple Music Home Session

Gazzelle è il primo artista italiano protagonista di Apple Music Home Session, il format che dà la possibilità agli artisti di creare nuove versioni dei loro brani preferiti in piena libertà artistica.

Le Apple Music Home Session sono nate durante il lockdown del 2020 con l’obiettivo di sfidare gli artisti a creare il loro set up nelle proprie case, reimmaginando i loro brani più conosciuti e registrando le cover delle loro canzoni preferite in delle speciali versioni inedite. Niente studi di lusso o band di supporto, solo talenti straordinari e brani eccezionali. La collezione completa di Apple Music Home Session è disponibile qui.

Gazzelle regala agli abbonati ad Apple Music una performance speciale del suo ultimo singolo Non lo dire a nessuno e propone un’originale cover di Nessun Rimpianto degli 883, brano del 1997. «Ho sempre voluto fare una cover di Nessun rimpianto, trovo che sia una canzone devastante per la sua sincera schiettezza. Da piccolo l’ho consumata più di quanto lei abbia consumato me, nel momento del bisogno, quando faceva male e così dannatamente bene, ascoltarla e riascoltarla. Grazie di averla scritta Max!», ​​racconta Gazzelle.

L’Home Session di Gazzelle per Apple Music è ora disponibile qui. L’intera discografia di Gazzelle, inoltre, è disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music qui.