Da venerdì 24 marzo è disponibile ‘Estasi’, il nuovo singolo di Gaia prodotto da ITACA e Benjamin Ventura.

Si intitola Estasi (Sony Music Italy/Columbia Records) il nuovo singolo di Gaia in uscita il 24 marzo. Il singolo arriva dopo Alma, il secondo album di inediti della cantautrice, e dopo il successo di Chega (doppio disco di platino), Coco Chanel, Cuore amaro e Boca feat. Sean Paul, certificati disco d’oro. Il brano è disponibile in pre-save e pre-add (https://Columbia.lnk.to/ESTASI) e da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Estasi, prodotto da ITACA (società fondata dal duo multiplatino Merk & Kremont) e da Benjamin Ventura, è un invito a prendersi il proprio tempo dalla frenesia della quotidianità (Mentre tutto corre io rallento, canta Gaia). Un brano energico dalle sfumature elettropop che trasmette tutte le sfaccettature della multiculturalità di Gaia.

Dopo i primi live outdoor, Gaia tornerà inoltre sul palco proprio questo mese, a marzo, con l’Alma Tour, il suo primo tour indoor nei club, prodotto da Vivo Concerti, pronta a creare una nuova personale dimensione on-stage presentando il suo universo artistico in atmosfere inedite che diventeranno sfondo del racconto delle sue peculiarità musicali.

Dopo la prima data il 21 marzo al Duel Beat di Pozzuoli (NA), i live proseguiranno il 23 marzo al Viper Theatre di Firenze, il 27 marzo all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 29 marzo alla Santeria Toscana 31 a Milano (SOLD OUT) e infine il tour si concluderà il 5 aprile al Monk di Roma. Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate.

Foto: Alessandro Treves