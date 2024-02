Nella prima giornata di pubblicazione dei brani di Sanremo, su TikTok si impone il brano di Geolier come traccia più utilizzata in app per creare contenuti.

Il Festival della canzone italiana continua sul palco dell’Ariston e sul palcoscenico di TikTok con oltre 35 mila video creati con l’hashtag ufficiale #Sanremo2024. Inoltre, i 30video pubblicati nella giornata di mercoledì 7 febbraio dal profilo TikTok @sanremorai hanno sfiorato 2 milioni di visualizzazioni. Mentre i 100 video pubblicati sui profili RAI hanno abbondantemente superato i 4 milioni di visualizzazioni (dati aggiornati alle 07.00 del 8.02.2024).

Ma quali sono le tre canzoni più amate dalla community? Ecco quali sono le tracce più utilizzate per creare contenuti in app:

I p’ me, tu p’ te di Geolier è stata utilizzata in oltre 3200 video; Sinceramente di Annalisa è presente in oltre 1190 video; Tu no di Irama è stata scelta per accompagnare oltre 1166 mila video.

Anche in questo caso i dati sono aggiornati alle 07.00 del 8.02.2024

I contenuti esclusivi della community e il #DietroLeQuinte dei cantanti in gara

Fioccano anche i contenuti esclusivi proprio legati alla musica del festival. Aurora D’amico – cantautrice nota per il format “e se questa canzone…fosse in inglese?” –, ha già creato la versione inglese della viralissima Sinceramente di Annalisa. Ora non basta che canticchiare when I when I when I.

E ancora, il DJ e producer Jr Stit, autore di alcuni dei mashup più virali, è già all’opera per mixare le canzoni in gara con hit mondiali. Come ha fatto per I p’ me, tu p’ te di Geolier, remixata a Yo x Ti, Tu x Mi di ROSALÍA, Ozuna.

A pubblicare dietro le quinte sono anche gli stessi cantanti in gara. Momenti di svago prima della seconda serata: Angelina Mango ha sfruttato il tempo libero per tatuare Carmine di Mare Fuori. L’attore Massimiliano Caiazzo è molto orgoglioso del suo tatuaggio a forma di… maialino addormentato!

Lezioni di lirica per Big Mama nella red room non con uno, ma con ben tre insegnanti d’eccezione: Il Volo. E che dire, poi, del rapporto con i fan? Il Tre e Alfa – con i loro capelli biondi e il loro percorso condiviso su TikTok – hanno dato vita a inaspettati momenti di confusione. I cantanti protagonisti del simpatico siparietto hanno sfruttato il momento per creare un ironico Stitch.

E ancora, il M’Ama NonM’Ama di Mr.Rain è a tutto ritmo con l’Ama dance e una buona dose di ricordi ad alta quota. Se fosse in gara, non avremmo dubbi sul risultato: un successo. Intanto, nella seconda serata sera, i protagonisti dell’acclamata serie tv Mare Fuori, hanno fatto cantare tutto l’Ariston con O mar for.

Infine, menzione d’onore per Giorgia, co-conduttrice mercoledì sera, che ha mostrato ancora una volta tutta la sua capacità di essere un’artista poliedrica. Non poteva mancare un medley delle sue canzoni più celebri – tra cui Di sole e d’azzurro. L’incanto ha avvolto tutto il teatro e gli spettatori da casa.

Come vivere #Sanremo2024 in app

Per rimanere aggiornati sui contenuti dedicati alla kermesse, TikTok ha creato in app una pagina di ricerca dedicata. Basta cercare Sanremo 2024 per immergersi nel mondo del festival. A disposizione della community, lo speciale Effetto Sanremo per sfidarsi a ipotizzare la classifica finale e la possibilità di localizzare i propri contenuti presso un punto di interesse. Parliamo, ovviamente, del Teatro Ariston che conta quasi 8500 localizzazioni.

La playlist con le canzoni in gara è disponibile qui.

