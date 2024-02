Tutto quello che il pubblico del Festival di Sanremo 2024 si deve aspettare nella terza serata: i 15 artisti in gara, i big che li presentano, gli ospiti e l’ordine di uscita.

Giro di boa per il Festival di Sanremo 2024, che giunge alla sua terza serata giovedì 08 febbraio con i quindici artisti in gara che non si sono esibiti nella sera precedente. Al fianco di Amadeus arriva Teresa Mannino che in conferenza stampa afferma: “per qualsiasi artista italiano c’è questo desiderio del Festival, lo stesso per me. Poi ad un certo punto questo desiderio quasi non c’era più, o meglio non ci ho più pensato. E proprio allora mi ha chiamato Amadeus. Sul momento mi è sembrato strano, perché appunto perché non ci pensavo, però adesso che sono nella macchina è molto divertente”.

“Fin dalle prove, ho visto Lorella Cuccarini sul palco, è stato divertentissimo – prosegue – Per me essere qui è un po’ un gioco per il fatto di essere dentro una cosa che guardavo quando ero bambina e ho guardato fino all’anno scorso”.

La seconda serata: ospiti e durata

In apertura, il Coro dell’Arena di Verona che porta sul palco il Va’ Pensiero e, come già annunciato, Eros Ramazzotti che celebra i quarant’anni di Terra Promessa, con cui l’artista vinse il festival nelle Nuove Proposte. Attesissimo – a maggior ragione dopo John Travolta e il discutibile, a dir poco, siparietto con il Ballo del qua qua – il ‘gladiatore’ Russell Crowe che si esibisce con la sua blues band.

Sul palco anche Sabrina Ferilli, protagonista della fiction Gloria su Rai 1 dal 19 febbraio, ed Edoardo Leo, protagonista de Il clandestino, dall’8 aprile sull’ammiraglia Rai. Dopo aver partecipato, condotto e co-condotto il Festival di Sanremo torna all’Ariston Gianni Morandi. Annunciato, infine, un momento importante di riflessione con Paolo e Stefano Massini che presentano un dialogo in musica dal titolo L’uomo nel lampo.

Uscendo, quindi, dal teatro, Paola & Chiara si esibscono sul Suzuki stage di Piazza Colombo mentre Bresh canta sulla Costa Smeralda. Orario di inizio previsto le 20.40 e fine attorno alla 01-30.

L’ordine degli artisti in gara e gli abbinamenti per le presentazioni

Per la serata di giovedì 7 febbraio, il pubblico ascolterà le restante metà delle canzoni in gara votate dal pubblico attraverso il Televoto (in sessione unica per un peso del 50%) e dalla Giuria delle Radio (per il restante 50% sul risultato complessivo). Con un sorteggio in diretta in sala stampa, sono stati selezionati gli abbinamenti tra i quindici artisti che presentano e quelli che, invece, hanno calcato il palco nella seconda serata.

Ecco, allora, l’ordine di uscita e gli abbinamenti:

Il Tre presentato da Loredana Bertè Maninni presentato da Alfa BNKR44 presentati da Fred De Palma Santi Francesi presentati da CLARA Mr.Rain presentato da Il Volo Rose Villain presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico Ricchi e Poveri presentati da BigMama Angelina Mango presentata da Irama Diodato presentato da The Kolors Ghali presentato da Mahmood Negramaro presentati da Emma Fiorella Mannoia presentata da Annalisa Sangiovanni presentato da Renga Nek La Sad presentati da Geolier

