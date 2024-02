Tutto quello che il pubblico del Festival di Sanremo 2024 si deve aspettare nella seconda serata: i 15 artisti in gara, i big che li presentano, gli ospiti e l’ordine di uscita.

Dopo il debutto record in termini di share e ascolti della prima serata, il Festival di Sanremo 2024 si avvia al suo secondo appuntamento. Immancabile un commento a caldo del conduttore e direttore artistico Amadeus: “Voglio fare un applauso alla musica perché questi risultati ci sono grazie alla musica e ai cantanti, che vorrei ringraziare. E grazie a Marco Mengoni, che è stato bravissimo. Come ho detto, ho scelto degli amici, delle persone che stimo, che hanno una storia e a tutti dico grazie Ovviamente, un ringraziamento speciale va a mio fratello, Rosario Fiorello, che è come sempre geniale, fantastico, bellissimo”.

“Con Viva Rai2… Viva Sanremo è stata una festa incredibile per cui la gente è rimasta in piazza colombo e davanti all’Ariston fino alle quattro del mattino. Una cosa veramente mai vista, una bella festa”, conclude il primo intervento Amadeus. E dopo Marco Mengoni nel ruolo di co-conduttore, tocca a ora a Giorgia visibilmente tesa in conferenza stampa. “Lo diciamo spesso: non importa quante volte si torna sul palco di Sanremo e non importa l’età o l’esperienza. L’Ariston è sempre un palco che ha una sua magia e ti mette addosso anche un senso di responsabilità”.

Foto Kikapress

“Nel mio caso – l’artista – questa responsabilità è legata alla mia storia che è iniziata su questo palco e su cui sono tornata tante volte, di cui l’ultima l’anno scorso. Abuserò della parola emozione, perché davvero c’è una grande emozione insieme a un senso profondo di rispetto per il tempo che ho collezionato. Di musica e della mia storia personale. Quindi, tornare qui ormai è rendere conto al pubblico di quello che è stato. E poi vorrei far fare bella figura ad Amadeus che mi ha chiamato: adesso, con questi risultati, se va male è colpa mia!”.

La seconda serata: ospiti e durata

Mercoledì 7 febbraio 2024 sono attesi sul palco quindici dei trenta artisti in gara ciascuno presentato da un collega che si esibirà nella serata successiva. Tra gli ospiti annunciati c’è Giovanni Allevi, che torna a suonare dopo due anni di assenza dalle scene per motivi medici, e Leo Gassmann, interprete del film per la TV Califano, in onda su Rai Uno il prossimo 11 febbraio. Inoltre, per i settant’anni di Romagna mia ci saranno Santa Balera e l’Orchestra Casadei. Grande attesa anche per John Travolta, alla soglia dei suoi settant’anni,

Annunciati, quindi, due momenti speciali, uno dedicato al tema della violenza di genere che verrà raccontato attraverso le parole dello scrittore Matteo Bussola con i ragazzi del cast di Mare Fuori (già in onda su RaiPlay e su Rai2 dal 14 febbraio). E un momento dedicato alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, in cui verranno presentate le mascotte. Infine verrà consegnato il Premio alla carriera Città di Sanremo allo scenografo Gaetano Castelli, che festeggia sessant’anni di attività e la ventiduesima scenografia del Festival di Sanremo.

Per chi si chiedesse la durata di questa seconda serata 2024, l’inizio è previsto per le 20:40 e la fine è prevista per l’1:40 circa.

L’ordine degli artisti in gara e gli abbinamenti per le presentazione

Per la serata di mercoledì 7 febbraio, il pubblico ascolterà metà delle canzoni in gara votate dal pubblico attraverso il Televoto (in sessione unica per un peso del 50%) e dalla Giuria delle Radio (per il restante 50% sul risultato complessivo). Con un sorteggio in diretta in sala stampa, sono stati selezionati gli abbinamenti tra artisti che si esibiscono e i quindici che invece saranno sul palco nella terza serata.

Ecco, allora, l’ordine di uscita e gli abbinamenti:

Fred De Palma presentato da Ghali Renga Nek presentati da La Sad Alfa presentato da Mr.Rain Dargen D’Amico presentato da Diodato Il Volo presentati da Rose Villain Gazzelle presentato dai Bnkr44 Emma presentata da Santi Francesi Mahmood presentato da Alessandra Amoroso BigMama presentata da Il Tre The Kolors presentati da Angelina Mango Geolier presentato da Fiorella Mannoia Loredana Berté presentata da Sangiovanni Annalisa presentata da Maninni Irama presentato da Ricchi e Poveri CLARA presenta dai Negramaro

Foto Kikapress