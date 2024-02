Archiviato Sanremo 2024, è già tempo di pensare al futuro e gli scommettitori puntano al dopo-Amadeus: ecco i nomi più gettonati.

Neanche il tempo di riabituarsi a ritmi normali e a palinsesti tv regolari, che il Festival di Sanremo torna a far parlare di sé. Se davvero, infatti, si chiude l’era di Amadeus con cinque anni consecutivi alla conduzione e direzione artistica della kermesse, chi ne prenderà le redini? Un’eredità certo non facile – per usare un eufemismo –, considerando i numeri legati agli ascolti così come quelli dello streaming che vedono i brani in gara dominare negli ascolti.

I bookmakers iniziano già a scatenarsi, tra papabili nomi di successori alla guida del carrozzone sanremese. Secondo le rilevazioni degli esperti di Snai, sarà la volta di un new-entry assoluta, Alessandro Cattelan. Il conduttore e showman (della medesima scuderia manageriale che segue la vincitrice Angelina Mango), del resto, ha alle spalle una lunga esperienza al timone del talent musicale X Factor su Sky ed è stato co-host di Eurovision Song Contest 2022. Inoltre, è attualmente in onda su Rai2 con il suo late night show.

A insidiare Cattelan, in pole a 3,50, c’è però Stefano De Martino, nome caldo nelle ultime ore, a quota 5,50 tra i giovani volti di punta dell’azienda di viale Mazzini. Ma gli scommettitori parlano anche di un possibile ritorno di Carlo Conti, già direttore artistico del festival tra il 2015 e il 2017. La sua conduzione e direzione è offerta a 6,50.

Tuttavia, riferisce Agipronews (dati EMT/Agipro), i bookie non scartano del tutto un ripensamento di Amadeus, visto a 7,50, stessa quota della prima donna in lavagna. Si tratta di Maria De Filippi a pari merito con due mostri sacri della televisione come Gerry Scotti, mai in passato all’Ariston, e Paolo Bonolis, già conduttore del festival per due edizioni. Chi la spunterà?

