Sanremo 2023, Amadeus annuncia su TikTok i super ospiti di Piazza Colombo

Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista sul palco di Piazza Colombo a Sanremo. L’annuncio di Amadeus su TikTok.

Il Festival di Sanremo arriva anche su TikTok, inaugurando il nuovo profilo ufficiale con un video del direttore artistico Amadeus. E non poteva che essere una notizia esclusiva a fare da apripista ai contenuti che la piattaforma offrirà alla sua community. Direttamente dal proprio smartphone, infatti, gli utenti potranno entrare nel cuore della kermesse attraverso video di repertorio, highlights, contenuti inediti e di backstage con i protagonisti del Festival.

Il conduttore ha, dunque, aperto le danze annunciando i superospiti che durante la settimana festivaliera si esibiranno sul palco di Piazza Colombo. Gli artisti saranno anche in collegamento live tutte le sere con l’Ariston. Attesi on stage sono Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Si torna, così, a respirare musica anche al di fuori del Teatro Ariston, come lo stesso Amadeus aveva promesso.

LEGGI ANCHE: — Amadeus, Sanremo 2023: dalla A di Amore alla Z di Zelensky

Proprio in occasione degli ascolti in anteprima riservati alla stampa (qui le nostre impressioni sui brani), il direttore artistico aveva così commentato il quarto ‘mandato’. “È chiaro che sono più tranquillo perché conosco la macchina ma ogni anno dà nuove sensazioni. È come guidare una Ferrari, c’è sempre qualcosa da aggiustare e da mettere appunto. Sarà diverso, anche se non so precisamente in cosa: per le canzoni e nell’insieme, che rispecchia il momento storico musicale e di sentimento”.

“Mi auguro che sia molto più simile al mio primo Sanremo. Poi, torna il palco esterno di piazza Colombo, c’è la nave e soprattutto la gente per strada. Una bellissima normalità”, sono le parole di Amadeus.

Non resta che iniziare a seguire @sanremorai su TikTok per prepararsi al meglio alla settimana più canterina dell’anno., L’hashtag ufficiale per condividere i vostri pensieri, pronostici e commenti è l’hashtag #Sanremo2023. I contenuti già condivisi sulla piattaforma, in pochi giorni, hanno superato i 50 milioni di visualizzazioni… perché Sanremo è Sanremo.

Grafica da Ufficio Stampa TikTok