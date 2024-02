Con la serata dedicata ai duetti, il Festival di Sanremo 2024 si avvia al gran finale: ecco l’ordine di esibizione, gli ospiti e le cover di venerdì 9 febbraio.

Superata la metà di questo Festival di Sanremo 2024, è tempo di pensare alla serata dedicata alle cover. Venerdì 9 febbraio, infatti, tutti i 30 Artisti in gara mettono in pausa il brano con cui concorrono per interpretare con eventuali ospiti un brano della storia della musica. Al fianco di Amadeus, per la serata numero quattro, c’è Lorella Cuccarini che torna all’Ariston in veste di co-conduttrice. “L’emozione è sempre moltissima – esordisce in conferenza stampa – per fortuna gli anni aiutano. Quindi, rispetto alla prima volta che sono salita su questo palco nel 1993 con Pippo Baudo, con i miei 58 anni spero di avere un pochino di esperienza in più per affrontarlo”.

“Però è inutile dirlo – prosegue Cuccarini – Sanremo è Sanremo anche per me ma ho la fortuna di rompere il ghiaccio con un momento di spettacolo che per me sarà molto importante”. A proposito della sua performance durante la serata, Lorella racconta anche qualche curioso dietro le quinte. “Quando Amadeus mi ha chiamato mi sono commossa. Per me era importante portare un numero musicale a Sanremo ma volevo fare una cosa diversa, contemporanea. Non mi piaceva l’idea di autocelebrarmi sul palco del Festival. Ma Amadeus praticamente mi ha detto che avrei dovuto fare assolutamente un numero che raccontasse una fetta della mia storia”.

“E allora io gli ho detto ‘vabbè ok, lo facciamo, però La notte vola non la mettiamo perché l’ho fatta l’anno scorso’. Non mi ha dato scelta, mi ha detto: ‘se non mi metti La notte vola, non ti faccio salire sul palco!’. Quindi ci sarà anche lei, però è tutta colpa di Amadeus”, sorride.cover

Gli altri ospiti annunciati all’Ariston per la quarta serata sono:

il campione di MotoGP Pecco Bagnaia

Magherita Buy ed Elena Sofia Ricci per il film Volare, nelle sale italiane dal 22 febbraio

ed per il film Volare, nelle sale italiane dal 22 febbraio Arisa sul palco Suzuki in piazza Colombo

sul palco Suzuki in piazza Colombo Gigi D’Agostino sulla Costa Smeralda

Il premio per la miglior cover sarà consegnato a fine serata dal Presidente della Regione Liguria e dal Comune di Sanremo. L’inizio della puntata è previsto per le 20.40 e la fine attorno alle 2 di notte.

L’ordine degli artisti nella quarta serata con i relativi ospiti e cover

Durante la quarta serata tutti gli Artisti in gara presentano una cover accompagnati da eventuali ospiti e a votare saranno le tre componenti (Sala Stampa, Giuria Radio e Televoto). Alla fine delle esibizioni sarà annunciata la Top Five e i cinque Big più votati si esibiranno nuovamente.

"Sono felicissimo di avere con me stasera @LCuccarini. Devo a lei di essere entrato in una tv generalista, grazie a lei la mia vita prese un’altra direzione.

La serata dei duetti è ormai iconica. Stasera 80 artisti sul palco".

Amadeus#Sanremo2024

Ecco l’ordine di uscita:

Sangiovanni con Aitana – Medley: Farfalle e Mariposas di Sangiovanni Annalisa insieme a La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – Sweet Dreams degli Eurythmics Rose Villain con Gianna Nannini – Medley Gazzelle con Fulminacci – Notte prima degli esami di Antonello Venditti The Kolors e Umberto Tozzi – Medley di Umberto Tozzi Alfa e Roberto Vecchioni – Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni BNKR44 e Pino D’Angiò – Ma quale idea di Pino D’Angiò Irama con Riccardo Cocciante – Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani – Che sia benedetta di Fiorella Mannoia e Occidentali’s karma di Francesco Gabbani Santi Francesi con Skin – Hallelujah di Leonard Cohen Ricchi e Poveri con Paola & Chiara – Medley: Sarà perché ti amo e Mamma Maria dei Ricchi e Poveri Ghali con Ratchopper – Medley “Italiano vero” CLARA con Ivana Spagna e il coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – Il cerchio della vita di Ivana Spagna Loredana Bertè con Venerus – Ragazzo mio di Luigi Tenco e arrangiamento di Ivano Fossati Geolier insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley “Strade” Angelina Mango insieme al quartetto d’archi dell’orchestra di Roma – La rondine di Mango Alessandra Amoroso e i Boomdabash – Medley Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis Mahmood con i Tenores di Bitti – Come è profondo il mare di Lucio Dalla Mr.Rain con i Gemelli Diversi e la Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica – Mary dei Gemelli Diversi Negramaro con Malika Ayane – La canzone del sole di Lucio Battisti Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro Il Volo e Stef Burns – Who Wants To Live Forever dei Queen Diodato e Jack Savoretti – Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André La Sad con Donatella Rettore – Lamette di Donatella Rettore Il Tre con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – Lady Marmalade di Labelle Maninni insieme a Ermal Meta – Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro Fred De Palma e gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65 Renga Nek – Medley dei loro successi

